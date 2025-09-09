لازم تفرحوا الشباب .. خالد الغندور يوجه رسالة لمنتخب مصر

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة الي لاعبي منتخب مصر قبل ساعات من لقاء بوركينافاسو استعداد للصعود الي كاس العالم

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" رسالة للاعبي المنتخب

لازم تفرحوا الشعب المصري و تكونوا سبب في عودة تشجيع الشباب المصري لمنتخب مصر اكثر من تشجيع الاندية ".

ويواجه منتخب مصر الأول نظيره بوركينا فاسو اليوم في تمام الساعة السابعة مساء، فى الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتضم مجموعة المنتخب كلا من بوركينا فاسو إثيوبيا، جيبوتي، سيراليون، وغينيا بيساو.

ويغيب عن معسكر منتخب مصر، كل من إمام عاشور، محمد شكري، ياسين مرعي، وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، وتم استبعاد حمدى فتحى من السفر بسبب الإصابة بكدمة فى وجه القدم.