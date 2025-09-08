خالد الغندور يكشف رد حسام حسن على مواجهة البرازيل وديا في نوفمبر المقبل

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن اتحاد الكرة عرض على حسام حسن وإبراهيم حسن، العرض الذي وصل من إحدى شركات التسويق، لمواجهة البرازيل وديا في إنجلترا خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن التوأم رد على مسؤولي اتحاد الكرة، بأن التركيز خلال الفترة الحالية في الفوز على بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل والتأهل لكأس العالم.

وأردف، أن حسام حسن أكد على أن مواجهة البرازيل أو أي منتخب عالمي في حساباته لكنه يسعى للتأهل للمونديال، ثم الاجتماع مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة للترتيب للمرحلة المقبلة.

واختتم، أن حسام حسن يفضل لعب أكثر من مباراة ودية مع منتخبات أفريقية قوية قبل المشاركة في أمم أفريقيا، حتى يجهز اللاعبين بالاحتكاك مع نفس المدارس التي ستلعب في البطولة الأفريقية بالمغرب.