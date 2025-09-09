قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو: اسرائيل خططت ونفذت عملية قطر دون تدخل من أطراف خارجية
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شيرين عبد الوهاب تنفى مشاركتها في حفل غنائي مع فضل شاكر

تقى الجيزاوي

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب جميع كل ما تداول من اخبار بشأن إحياء حفل غنائي فى المملكة العربية السعودية رفقة الفنان فضل شاكر يوم ١٩ سبتمبر الجاري.

واصدرت شرين عبد الوهاب بيان عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، جاء فيه: “ " إلى جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب فى المملكة العربية السعودية والوطن العربي نود ان نوضح لكم ان كل ما تداوله عن أنباء حفل تم الإعلان عنه فى بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية تحديدا مدينة جدة ، ويضم الحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان فضل شاكر بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ ، هو غير صحيح ونتمني فى القريب العاجل ان يجمع النجمان الكبيران أكثر من حفل فى بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “ونتمني من جمهورنا العزيز ان لا يثق فى اى اخبار تخص الفنانة شيرين عبد الوهاب إلا من الصفحات الرسمية فقط”.

اغنية شيرين عبد الوهاب غالية علينا يا بلدنا 

 وكان كشف الشاعر تامر حسين خلال الأيام الماضية عن موعد طرح أحدث أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعنوان “غالية علينا يا بلدنا”.

وقال تامر حسين، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن الأغنية وطنية، ومن المقرر طرحها خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير، وأنها ستكون بمثابة عودة قوية لشيرين عبد الوهاب. 

حالة شيرين عبد الوهاب

وكان حرص الشاعر تامر حسين، على طمأنة جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية خلال الأيام الماضية. 

وكتب تامر حسين، عبر حسابه على “إكس”: “لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وزي الفل الحمد لله، وبتسلم عليكم.

سبق أن أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن انتهاء أزمتها مع محاميها المستشار ياسر قنطوش؛ بعد خلافهما الذي تصدر محركات البحث الفترة الماضية.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في بيان إعلامي لها: “مساء الخير، أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قطنوش، هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل بين الإخوات، الأستاذ ياسر أخ وصديق، من أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".

