تامر حسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب

حرص الشاعر تامر حسين، على طمأنة جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية.

وكتب تامر حسين عبر حسابه على إكس: “لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبدالوهاب وزي الفل الحمد لله وبتسلم عليكم”.

وتابع: “وهننزل أغنية (غالية علينا يا بلادنا) بالنسخة الماستر إهداء مِننا جميعًا لبلدنا الغالية مصر مِن كُل صناع العمل، تامر حسين، عمرو مصطفى، توما، هانى محروس”.

وكانت قد أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب عن انتهاء أزمتها مع محاميها المستشار ياسر قنطوش، بعد خلافهما الذي تصدر محركات البحث الفترة الماضية.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في بيان إعلامي لها: “مساء الخير أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قطنوش، هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل بين الإخوات، الأستاذ ياسر أخ وصديق من أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".