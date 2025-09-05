قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل وزارة الأوقاف السابق يكشف عن هيبة النبي في القلوب ومكانته بين الناس
مع قرب انطلاق الدراسة.. كيفية استخرج اشتراك مترو للطلاب
مستشفيات غزة تستقبل 31 شهيدا منذ منتصف الليل وحتى الآن
حلم الصعود يقترب.. منتخب مصر في مواجهة مهمة أمام إثيوبيا بتصفيات كأس العالم
ريفيرا الدم.. خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة تحت ستار الاستثمار
أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد
ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج
تامر حسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب
إبراهيم نجم: مصر لم تدخر جهدًا في تفعيل دَور الدين كقوة للسلام والاستقرار
مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة برشاح بلبيس في الشرقية
وزير الصحة يتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لـ31 مشروعا في 10 محافظات
هزات قوية ونقص إغاثة.. زلزال 5.4 ريختر يضرب شرق أفغانستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
سارة عبد الله

حرص الشاعر تامر حسين، على طمأنة جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية.

وكتب تامر حسين عبر حسابه على إكس: “لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبدالوهاب وزي الفل الحمد لله وبتسلم عليكم”.

وتابع: “وهننزل أغنية (غالية علينا يا بلادنا) بالنسخة الماستر إهداء مِننا جميعًا لبلدنا الغالية مصر مِن كُل صناع العمل، تامر حسين، عمرو مصطفى، توما، هانى محروس”.

وكانت قد أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب عن انتهاء أزمتها مع محاميها المستشار ياسر قنطوش، بعد خلافهما الذي تصدر محركات البحث الفترة الماضية.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في بيان إعلامي لها: “مساء الخير أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قطنوش، هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل بين الإخوات، الأستاذ ياسر أخ وصديق من أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".

تامر حسين شيرين عبدالوهاب شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

ترشيحاتنا

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. التبكير إلى الصلاة ماشيا وتحري ساعة الإجابة

المولد النبوي الشريف

مذاهب فقهية احتفلت بالمولد النبوي الشريف.. تعرف عليها

مسجد جديد

الأوقاف تفتتح 14 مسجدا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

بالصور

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فستان لافت.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

فيديو

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد