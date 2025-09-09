قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الصافي عبد العال: مشروع مراسي البحر الأحمر نقلة نوعية للتنمية الشاملة وتعزيز السياحة المصرية

النائب الصافي عبد العال
النائب الصافي عبد العال
فريدة محمد

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن الإعلان عن وضع حجر الأساس لمشروع "مراسي البحر الأحمر" يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز التنمية الشاملة في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع السياحة والبنية التحتية على البحر الأحمر.

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم أن المشروع يتم بالشراكة مع شركتين من أكبر الشركات العربية، ويضم استثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه مصري، على مساحة قدرها 10 ملايين متر مربع، وسيشمل أكثر من 4000 غرفة وشقة فندقية، ما يعزز القدرة الفندقية لمصر ويحوّل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل خلال مرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى 25 ألف وظيفة دائمة بعد بدء التشغيل، ما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات السياحية.

أضاف الصافي عبد العال أن، المشروع يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال حصة الدولة من المساحات البنائية، وتنشيط قطاعات مطار الغردقة وميناء سفاجا، بالإضافة إلى دمج عناصر فندقية وسكنية وثقافية وترفيهية داخل منظومة واحدة، ما يزيد من نطاق الإيرادات السياحية ويعزز مساهمة السياحة في الناتج المحلي.

وأشار النائب، إلى أن السياحة تمثل ركيزة أساسية للدخل القومي، مشيرًا إلى أن قطاع السفر والسياحة في مصر سجل أعلى مساهمة له في الناتج المحلي خلال عام 2024 بنسبة 8.5%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 8.6% في 2025 مع نمو متوقع بنسبة 4.9%.

ولفت نائب الاسكندرية، إلى أن مصر حصدت تصنيفات دولية مهمة، حيث جاءت في المركز 24 عالميًا كواحدة من أفضل الوجهات السياحية وفق تصنيف مجلة CEOWORLD لعام 2025، فيما حلّت في المركز العاشر عالميًا من حيث نمو أعداد السائحين بنسبة 21% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن مشروع "مراسي البحر الأحمر" سيضاعف طاقة الإقامة الفندقية ويطلق استثمارات ضخمة في قطاع السياحة الفاخرة، بما يشمل الفنادق الفاخرة والمرافق البحرية، مؤكدًا أن المشروع يمثل منصة شاملة لنهضة سياحية وفندقية واقتصادية ويعزز مكانة مصر في التصنيفات العالمية للسياحة، ويخلق فرص عمل جديدة ويزيد عوائد السياحة المصرية.

مراسي البحر الأحمر النائب الصافي عبد العال مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الشركات العربية

