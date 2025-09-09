قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الزراعة: نهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية في إطار رؤية مصر 2030

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق
أ ش أ

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن هناك مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للوزارة، من خلال رؤية مصر 2030، موضحا أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والبقوليات .


وقال وزير الزراعة ،في كلمته اليوم الثلاثاء خلال فعاليات مؤتمر "الحلول الزراعية..مصر حول الأمن الغذائي"، إن إنتاجية مصر تخطت من محصول القمح 19.5 أردب للفدان، لافتا إلى الاهتمام الكبير بتطوير السلالات التي تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة العالية لمجابهة التغيرات المناخية .


وأشار إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، فضلا عن مجهودات الوزارة في تمكين المزارعين عن طريق الإرشاد الزراعي المتطور .


وشدد على أن وزارة الزراعة تسير بخطى ثابتة نحو زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل الفجوة الغذائية، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا، بفضل جهود الباحثين والخبراء والعلماء بمركز البحوث الزراعية، تسجيل أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية؛ حيث تم استنباط 5 أصناف قمح جديدة تتميز بإنتاجيتها العالية، التي تصل في الفدان إلى أكثر من 20 إردبا؛ كما أنها ستكون إضافة قوية لمخزوننا الاستراتيجي من القمح .


وأوضح أنه تم إطلاق البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، الذي يهدف إلى تعزيز قدراتنا المحلية في إنتاج تقاوي الخضر؛ مما يقلل اعتمادنا على الاستيراد من الخارج، كما أنه بفضل الجهود البحثية تمكنا حتى الآن من استنباط وتسجيل 28 صنفًا وهجينا جديدا لأكثر من 10 محاصيل خضر رئيسية، وهو إنجاز يعكس التزامنا بدعم القطاع الزراعي.


ولفت إلى التوسع الرأسي للمحاصيل الزراعية وإنشاء المخازن والصوامع وإدخال نظم الري الحديثة، فضلا عن فتح 167 سوقا عالميا للحاصالات الزراعية.. مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تخطت 7 ملايين طن بزيادة حوالي 650 ألف طن عن العام الماضي.


وشدد الوزير على أن وزارة الزراعة تطبق معايير السلامة والجودة بما يتماشى مع المستجدات الحالية في السوق الأوروبية والدول العربية، مؤكدا أهمية الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحا أنها من أهم المجالات التي تهتم بها الدولة، ومنها القطاع الزراعي .

