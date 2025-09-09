محافظة الجيزة: قافلة علاجية مجانية للخيول والإبل بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

أكدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، أنه تم تنظيم قافلة علاجية مجانية للخيول والإبل ضمن فعاليات البرنامج الوطني "معًا لحماية الخيول والإبل" وذلك من خلال مديرية الطب البيطري وبالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة السياحة والآثار وبمشاركة مستشفى "بروك" الخيري لعلاج الخيول بالمنطقة الأثرية بالأهرامات بنزلة السمان.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة تقديم الرعاية البيطرية للمربين والعاملين في قطاع السياحة بالمناطق الأثرية .

وأضافت نائب المحافظ أن هذه القوافل تسهم في تحسين الخدمة المقدمة للسائحين والزوار في المناطق الأثرية مشيرة إلى أن الاهتمام بالخيول والإبل يعكس حرص الدولة على تعزيز النشاط السياحي وتقديم صورة حضارية تليق بمكانة الأهرامات كأحد أهم المقاصد السياحية في العالم .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أن القافلة أسفرت عن علاج 36 خيلًا من نزلات البرد والنزلات الشعبية، و27 خيلًا من التهابات المفاصل والعرج، بالإضافة إلى علاج 46 جملًا من مرض الجرب و64 رأسًا من الخيول والجمال من أمراض سوء التغذية والضعف العام، فضلًا عن علاج 37 حالة من الأمراض الباطنية، ورش 125 رأسًا ضد الطفيليات الخارجية، وإجراء 16 عملية جراحية بسيطة للجمال، وعلاج 46 جملًا من الطفيليات الداخلية. كما تم تنظيم ندوات إرشادية للتوعية بأهم أمراض الخيول والجمال وطرق الاهتمام بها والمتابعة الدورية لعلاجها، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات التي تمت معالجتها خلال القافلة 397 حيوانًا.