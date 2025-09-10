التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء

تباشر النيابة المختصة التحقيق مه البلوجر أصالة عبد الله “صولا” وشقيقها في قضية اتهامهما بنشر محتوى خادش للحياء العام يتنافى مع القيم الأسرية المصرية عقب مواقع التواصل الاجتماعي.



وكشفت التحريات حول الواقعة أنه جرى القبض على المتهمة وشقيقها بناءً على أمر ضبط وإحضار صدر ضدها لقيامها بالتعدي على القيم الأسرية المصرية وبث مقاطع خادشة للحياء العام.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صانعة محتوى – مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ) بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وبث فيديوهات خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتبين تواجد شقيقها برفقتها "هارب من حكم بالسجن المؤبد فى جناية مخدرات " تم ضبطه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.