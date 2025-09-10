منتخب ناشئات السلة يلتقي المغرب في بطولة الأفروباسكت

يلتقي منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 16 عامًا، نظيره منتخب المغرب، اليوم الأربعاء، ببطولة أفريقيا المقامة في العاصمة الرواندية كيجالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني حقق الفوز على الكاميرون في الجولة الأولى بنتيجة 73/38، ثم فاز على منتخب كينيا، بنتيجة 92/29 في ثاني مبارياته، ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي.

وكانت القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب الكاميرون وكينيا والمغرب.

وتنص لوائح البطولة على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث للدور ربع النهائي.

يترأس البعثة في رواندا محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كلا من زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، حلا معتز، سدرة محمد، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئات كلا من، محمد محروس مديرًا فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، منى عبد المنعم مدير الفريق، دعاء لبيب إدارية، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، دكتورة فاطمة جمال طبيبة الفريق.