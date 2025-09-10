قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
رياضة

منتخب ناشئات السلة يلتقي المغرب في بطولة الأفروباسكت

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يلتقي منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 16 عامًا، نظيره منتخب المغرب، اليوم الأربعاء، ببطولة أفريقيا المقامة في العاصمة الرواندية كيجالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني حقق الفوز على الكاميرون في الجولة الأولى بنتيجة 73/38، ثم فاز على منتخب كينيا، بنتيجة 92/29 في ثاني مبارياته، ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي.

وكانت القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب الكاميرون وكينيا والمغرب.

وتنص لوائح البطولة على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث للدور ربع النهائي.

يترأس البعثة في رواندا محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كلا من زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، حلا معتز، سدرة محمد، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئات كلا من، محمد محروس مديرًا فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، منى عبد المنعم مدير الفريق، دعاء لبيب إدارية، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، دكتورة فاطمة جمال طبيبة الفريق.

منتخب مصر كرة السلة منتخب السلة منتخب مصر لكرة السلة منتخب الناشئات

