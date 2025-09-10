قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

انطلاق دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بمشاركة 10 محترفين مصريين

عبدالله هشام

يترقب عشاق كرة اليد العالمية انطلاق منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، والتي تبدأ اليوم، الأربعاء، وتذاع عبر شاشة قنوات “أون سبورت”.

وتقام منافسات دور المجموعات اليوم بإقامة أربع مواجهات قوية، حيث تنقل قناة "أون سبورت 2"، مباراة فيزبريم المجري أمام ألبورج الدنماركي، المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، مع استوديو تحليلي يضم النجوم أيمن صلاح وطارق محروس، ويقدمه أيمن مصطفى، فيما يعلق على اللقاء خالد خيري.

ويضم فيزبريم الرباعي المصري المحترف، يحيى الدرع قائد الفريق، وعلي زين، وأحمد هشام السيد "دودو"، وأحمد عادل، تحت قيادة المدير الفني الإسباني خافيير باسكوال، المدير الفني لمنتخب مصر.

وفي التوقيت نفسه، يلتقي دينامو بوخارست الروماني مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، الذي يضم الحارس المصري محمد علي.

كما يشهد العاشرة إلا الربع مساءً مباراتين أخريين، حيث يلتقي ماجديبورج الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ويواجه يوروفارم بيليستر المقدوني نظيره دينامو زغرب الكرواتي.

ويمثل باريس سان جيرمان الثنائي المصري يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل، بينما يلعب خالد وليد ضمن صفوف فريق يوروفارم بيليستر المقدوني.

وتقام المسابقة بنظام متكامل يبدأ بدور المجموعات، ثم الأدوار الإقصائية وصولًا إلى الفاينل فور الذي يحدد خلاله بطل أوروبا في يونيو 2026.

وتم تقسيم الفرق الـ 16 إلى مجموعتين، تضم الأولى، "ألبورج الدنماركي، فوكس برلين الألماني، فيزبريم المجري، كيلسي البولندي، نانت الفرنسي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، دينامو بوخارست الروماني، كولستاد النرويجي".

فيما تضم المجموعة الثانية، "فيسلا بلوك البولندي، برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، ماجديبورج الألماني، دينامو زغرب الكرواتي، يوروفارم بيليستر المقدوني، بيك سيغيد المجري، جوج الدنماركي".

وكانت الشركة المتحدة للرياضة أعلنت حصولها على حقوق إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد للموسم الرياضي 2025-2026، والتي تعد البطولة الأقوى عالميًا على مستوى بطولات الأندية في اللعبة.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة المتحدة للرياضة على توفير أفضل خدمة رياضية وإعلامية لجمهور الرياضة في مصر والوطن العربي، من خلال متابعة كوكبة من أبرز نجوم كرة اليد على المستوى العالمي.

وتبث قناة "أون سبورت" مباريات البطولة بداية من دور المجموعات وحتى المربع الذهبي، وصولًا إلى الفاينل فور لتحديد ترتيب المربع الذهبي وبطل أوروبا.

ويمثل مصر في هذه النسخة من البطولة 10 لاعبين، هم، الرباعي المحترف في فيزبريم المجري بقيادة يحيى الدرع، وعلي زين، وأحمد هشام السيد "دودو"، وأحمد عادل، إضافة إلى ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل، والحارس محمد علي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، وحسن قداح، لاعب كيلسي البولندي، وسيف الدرع لاعب برشلونة الإسباني، وأيضًا خالد وليد مع يوروفارم المقدوني.

ويطمح نجوم مصر إلى تكرار الإنجاز التاريخي بوضع اسم مصر على كأس البطولة للمرة الثالثة، بعد أن حقق محمد ممدوح هاشم اللقب مع مونبلييه الفرنسي عام 2018، ورفع علي زين الكأس مع برشلونة الإسباني عام 2022.

دوري أبطال أوروبا كرة اليد منتخب اليد محترفين مصر بطولة دوري ابطال أوروبا

