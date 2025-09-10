الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة

​أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تسرع من وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير في مدينة دهب، لتحويلها إلى نموذج متكامل للتنمية السياحية والبيئية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة مستجدات المشروع.

​وتشمل خطة التطوير عدداً من المشروعات الحيوية، أبرزها تطوير ثلاثة من أهم مواقع الغوص العالمية وهي "البلو هول"، و"الثري بولز"، و"الكانيون"، بالإضافة إلى تطوير منطقة العصلة ومناطق الامتداد التابعة لها. كما تتضمن الخطة إنشاء منظومة للنقل الذكي الأخضر، وتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية على المباني الحكومية، وتطوير منطقة اللاجون لتصبح مركزاً ترفيهياً وسياحياً عالمياً.

​و أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تقديم حلول مبتكرة للتطوير العمراني المتكامل، مع إطلاق منصة "الاستثمار في جنوب سيناء" التي ستعرض فرصاً استثمارية متكاملة وقابلة للتنفيذ. من جانبه، أشار اللواء خالد مبارك إلى أن فوز مدينة دهب بجائزة "مدن عربية دون مناطق عشوائية" ساهم في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين، ودفع البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم خطة التطوير.

​وفي سياق متصل، أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية، على أهمية استكمال البنية التحتية، من خلال مشروعات مثل رصف وتطوير الطرق الداخلية للمدينة، وتطوير مدخلها الرئيسي، وتوسعة طريق "البلو هول". وأشار إلى أن هذه المشروعات ستنعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات، وزيادة الإقبال السياحي، وتوفير فرص عمل للشباب والسكان المحليين.

​كما أوضح أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن البرنامج يولي اهتماماً خاصاً لدهب لطبيعتها الفريدة ومكانتها السياحية، ويركز التعاون مع وزارة التنمية المحلية على تحويل المخططات الاستراتيجية إلى فرص استثمارية نموذجية يمكن تكرارها في محافظات أخرى.