قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حملات مكثفة.. الزراعة تعلن ضبط 12,5 طنا من الأعلاف مجهولة المصدر بدمياط

أعلاف
أعلاف
شيماء مجدي

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها التفتيشية المكثفة على مخازن ومحال الإتجار في الأعلاف، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لضبط المخالفين وحماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن اللجان المشكلة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع شرطة المسطحات، داهمت بعض مخازن ومحال الإتجار في الأعلاف في محافظة دمياط، بعد ورود معلومات عن بيع أعلاف مصنعة وخامات مجهولة المصدر.

وأشار سليمان إلى أن المداهمة أسفرت عن رصد بعض من المخالفات تمثلت فى بيع الخامات العلفية والأعلاف بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها، أو تداول وبيع الخامات والأعلاف بدون فواتير أو مستندات، أو تخزين الخامات والأعلاف وحجبها عن السوق بغرض الإحتكار ورفع السعر.

واضاف أنه تم ضبط وتحريز كمية من الأعلاف وخاماتها، وتم تحرير 6 محاضر مخالفات بسبب تصنيع وتداول أعلاف بدون ترخيص أو تسجيل معتمد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على كمية (12,5) طنًا من الأعلاف وخاماتها مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ صلاحية، حيث شملت: (3,5) طن ذرة صفراء، (2,5) طن نخالة قمح، (2,5) طن كسب صويا، (1) طن بذرة فول صويا، (2) طن سرسة أرز، فضلا عن (1) طن علف ماشية منتهي الصلاحية. 

وقد أحيلت جميع المخالفات إلى النيابة العامة لمخالفاتها للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله.

ترأس الحملة المهندس صالح فرغلي، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بالإشتراك مع العميد أحمد لبيب من الإدارة العامة لشرطة المسطحات، وضمت الحمله كل من الدكتوره نورا البربرى مدير عام الثروة الحيوانية بمحافظة دمياط، والعقيد أحمد عمران من الإدارة العامة لشرطة المسطحات، والقوة النظامية والسريه المرافقه من إدارة شرطة المسطحات، ومهندسى الإنتاج الحيوانى بمديرية زراعة دمياط.

من جانبه أهاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بالمربيين والمنتجين ضرورة التأكد من مصدر الأعلاف، وأن تكون من مصانع مرخصة ومخاليط مسجلة ومعتمدة من الوزارة، وذلك لضمان جودتها وحماية الثروة الحيوانية والداجنة من أي أضرار.

جدير بالذكر أن الوزارة تؤكد أن نسبة المخالفات المضبوطة لا تتعدى نصف في المائة من إجمالي الأعلاف المتداولة في الأسواق والمطابقة للمواصفات، لافتا إلى إستمرار الحملات لضمان عدم التخزين والاحتكار بغرض رفع الأسعار، وكذلك  توافر أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية، بما يدعم النهضة الكبيرة التي تشهدها الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.

أعلاف مجهولة المصدر الزراعة الاحتكار الأعلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهم

القبض على سائق ميكروباص تحر.ش بفتاة بالقاهرة

المتهم

مشى عكس وتعدى على قائد سيارة بالضرب .. القبض على سائق توك توك بالأسكندرية

بالصور

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة بديل مثالي للسناك الجاهز فى 15دقيقة

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة

مبلغ صادم.. سعر توب بسمة بوسيل يثير الجدل

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد