حملات مكثفة.. الزراعة تعلن ضبط 12,5 طنا من الأعلاف مجهولة المصدر بدمياط

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها التفتيشية المكثفة على مخازن ومحال الإتجار في الأعلاف، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لضبط المخالفين وحماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن اللجان المشكلة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع شرطة المسطحات، داهمت بعض مخازن ومحال الإتجار في الأعلاف في محافظة دمياط، بعد ورود معلومات عن بيع أعلاف مصنعة وخامات مجهولة المصدر.

وأشار سليمان إلى أن المداهمة أسفرت عن رصد بعض من المخالفات تمثلت فى بيع الخامات العلفية والأعلاف بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها، أو تداول وبيع الخامات والأعلاف بدون فواتير أو مستندات، أو تخزين الخامات والأعلاف وحجبها عن السوق بغرض الإحتكار ورفع السعر.

واضاف أنه تم ضبط وتحريز كمية من الأعلاف وخاماتها، وتم تحرير 6 محاضر مخالفات بسبب تصنيع وتداول أعلاف بدون ترخيص أو تسجيل معتمد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على كمية (12,5) طنًا من الأعلاف وخاماتها مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ صلاحية، حيث شملت: (3,5) طن ذرة صفراء، (2,5) طن نخالة قمح، (2,5) طن كسب صويا، (1) طن بذرة فول صويا، (2) طن سرسة أرز، فضلا عن (1) طن علف ماشية منتهي الصلاحية.

وقد أحيلت جميع المخالفات إلى النيابة العامة لمخالفاتها للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله.

ترأس الحملة المهندس صالح فرغلي، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بالإشتراك مع العميد أحمد لبيب من الإدارة العامة لشرطة المسطحات، وضمت الحمله كل من الدكتوره نورا البربرى مدير عام الثروة الحيوانية بمحافظة دمياط، والعقيد أحمد عمران من الإدارة العامة لشرطة المسطحات، والقوة النظامية والسريه المرافقه من إدارة شرطة المسطحات، ومهندسى الإنتاج الحيوانى بمديرية زراعة دمياط.

من جانبه أهاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بالمربيين والمنتجين ضرورة التأكد من مصدر الأعلاف، وأن تكون من مصانع مرخصة ومخاليط مسجلة ومعتمدة من الوزارة، وذلك لضمان جودتها وحماية الثروة الحيوانية والداجنة من أي أضرار.

جدير بالذكر أن الوزارة تؤكد أن نسبة المخالفات المضبوطة لا تتعدى نصف في المائة من إجمالي الأعلاف المتداولة في الأسواق والمطابقة للمواصفات، لافتا إلى إستمرار الحملات لضمان عدم التخزين والاحتكار بغرض رفع الأسعار، وكذلك توافر أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية، بما يدعم النهضة الكبيرة التي تشهدها الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.