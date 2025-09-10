أحمد شوبير يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني للأهلي بعد رحيل ريبيرو



كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو وتعيين جهاز مؤقت بقيادة عماد النحاس.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: إنه سأل مصدرًا مسؤولًا داخل النادي عن موقف المدرب الجديد، وأوضح أن مسؤولي الأهلي نفوا التفاوض مع ميشيل كاردوزو أو بيتسو موسيماني لتولي تدريب الفريق.



وأضاف: "الأهلي يفكر في 3 احتمالات، الأول تعيين مدرب مشروع، وهو الخيار الذي كاد يُغلق بسبب إخفاق سواريش وريبيرو، والثاني وجود مدرب من الصف الأول لكن الأرقام المطلوبة مبالغ فيها تصل إلى 8 أو 10 ملايين يورو، والثالث، استقطاب مدرب من الكلاس بي، وهذا الخيار هو الأقرب حاليًا، مع مفاضلة بين 3 مدربين سيتم الاختيار من بينهم بعد المقارنة".

واختتم شوبير تصريحاته قائلاً: "من المؤكد أن عماد النحاس سيقود مباراة إنبي المقبلة في الدوري، لكن ملف الجهاز الفني الأجنبي ليس بعيدًا.. الجهاز الحالي محترم وله تقدير كبير، واستمراره مع المدرب الجديد سيتم حسمه لاحقًا وليس الآن".