انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

القاهرة السيمفونى بقيادة الصعيدى يستضيف السوبرانو سومى جو على المسرح الكبير

أحمد إبراهيم

تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع السفارة كوريا بالقاهرة حفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة السوبرانو الكورية العالمية سومى جو والمغنيان الباص رضا الوكيل - التينور عمرو مدحت وعازفة الفيولينة ميرنا سرور مع كورال أكابيلا بقيادة أدهم عزت وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 12 سبتمبر على المسرح الكبير .

يأني ذلك بمناسبة مرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية وفى إطار التعاون بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بكوريا الجنوبية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أغانى أشهر الأوبرات العالمية منها إبنة الفوج لـ دونيزيتى، يوليوس قيصر فى مصر لـ هاندل، حلاق إشبيلية - إكسير الحب لـ روسينى، لارليزيانا لـ فرانتشسكو تشيليا، الاشتياق لـ دونغجين كيم، تاييس لـ جول ماسينيه، عايدة لـ فيردى، نورما لـ بيللينى إلى جانب عدد من الأعمال المتنوعة فى القالب الكلاسيكى منها رابسودية آريرانغ لـ جيسو لى، تنويعات على لحن موتسارت لـ آدولف آدم، فى سحب الزهور لـ لى هيونغ ريل، موشح يامن رمى القلب وسار، إلى جانب الإفتتاحية الإحتفالية لقائد الحفل أحمد الصعيدى .

جدير بالذكر أن السوبرانو سومى جو، وُلدت فى 22 نوفمبر 1962 وتلقت دراستها الأولى في كوريا قبل أن تنتقل إلى إيطاليا وتحقق شهرة من خلال موسيقى البيل كانتو بفضل صوتها الخفيف والمعبر، نالت العديد من الجوائز منها وسام نجمة إيطاليا ( OSI )، جائزة جرامى، ورُشحت لجائزة الأوسكار عن أدائها لأغنية " بسيطة " فى فيلم “ شباب”.

يأتى الحفل تأكيدا على  عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية فى كافة المجالات مما يؤكد وحدة الهدف والتوجه، كما أن العلاقات المصرية الكورية تمتد إلى العام 1948 حين اعترفت مصر رسميا باستقلال جمهورية كوريا الجنوبية .

دار الأوبرا علاء عبد السلام أحمد الصعيدى السوبرانو الكورية العالمية سومى جو

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

