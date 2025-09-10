الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة على مر الأجيال بأوبرا الإسكندرية

تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلاً لفريق “على مر الأجيال” بقيادة المطربين ياسر سعيد ومحمد الخولى.

يأتى ذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة الهادفة إلى تقديم مختلف ألوان الفنون الجادة، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 11 سبتمبر على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”.

يتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة الشهيرة، منها حبيبى وعنيا، جميل وأسمر، أجمل فرحة، جميل جمال، قولى عملك إيه، دارى رموشك، رسالة من تحت الماء، إنت الحظ، مابيسألش عليا، أبو عيون جريئة، على كيفك ميل، عدوية، حبيبى اللى بحبه، ألف ليلة وليلة وحاول تفتكرنى.

يذكر أن فريق “على مر الأجيال” تأسس عام 2015 على يد مطربين وعازفين من فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بهدف رصد مراحل تطور الموسيقى العربية وتقديم مزيج من المؤلفات التراثية والمعاصرة مع الحفاظ على قوالبها الثابتة، ويتميز بطابع فنى خاص يعتمد على دمج الآلات الشرقية والغربية.

شارك فى مجموعة من الأنشطة الهامة لدار الأوبرا، منها مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية، ومهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وغيرها، ولاقى الإعجاب والاستحسان.