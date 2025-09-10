قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
فن وثقافة

الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة على مر الأجيال بأوبرا الإسكندرية

حفل فريق على مر الأجيال
حفل فريق على مر الأجيال
أحمد إبراهيم

تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلاً لفريق “على مر الأجيال” بقيادة المطربين ياسر سعيد ومحمد الخولى.

يأتى ذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة الهادفة إلى تقديم مختلف ألوان الفنون الجادة، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 11 سبتمبر على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”.

يتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة الشهيرة، منها حبيبى وعنيا، جميل وأسمر، أجمل فرحة، جميل جمال، قولى عملك إيه، دارى رموشك، رسالة من تحت الماء، إنت الحظ، مابيسألش عليا، أبو عيون جريئة،  على كيفك ميل، عدوية، حبيبى اللى بحبه، ألف ليلة وليلة وحاول تفتكرنى.

يذكر أن فريق “على مر الأجيال” تأسس عام 2015 على يد مطربين وعازفين من فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بهدف رصد مراحل تطور الموسيقى العربية وتقديم مزيج من المؤلفات التراثية والمعاصرة مع الحفاظ على قوالبها الثابتة، ويتميز بطابع فنى خاص يعتمد على دمج الآلات الشرقية والغربية.

شارك فى مجموعة من الأنشطة الهامة لدار الأوبرا، منها مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية، ومهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وغيرها، ولاقى الإعجاب والاستحسان.

