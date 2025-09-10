قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
وزير قطاع الأعمال العام:فرصنا الاستثمارية واعدة.. ومنفتحون على كافة الشراكات
الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجهود قطر الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها
تخرج 4 باحثين بالأقصر من جامعة أسلسكا ببرنامج تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية
بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط
رياضة

تكليف سيد كروان مديرًا لقطاع ناشئي كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري

سيد كروان
سيد كروان
حسام الحارتي

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تكليف الكابتن سيد كروان بإدارة قطاع ناشئي كرة القدم بالنادي، وذلك بعد اعتذار الكابتن إمـام محمدين عن الاستمرار في منصبه.

ويأتي هذا القرار بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من عملية البحث عن رئيس جديد دائم للقطاع، بعد قبول استقالة إمام محمدين
 

وأعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، قبول الاستقالة التي تقدم بها إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين، موجهاً له خالص الشكر على ما قدمه من جهد طوال فترة عمله داخل قلعة الشاطبي.
 

بيان رسمي من النادي

جاء في البيان الذي نشره الحساب الرسمي للنادي:“يتقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم، تقديراً لما بذله من جهد وعطاء مخلص طوال فترة عمله بالنادي”.

وأكد البيان أن محمدين كان نموذجاً للالتزام والإخلاص، وأسهم بشكل فعّال في تطوير قطاع الناشئين ودعمه بالكوادر المميزة، وهو ما يظل محل تقدير من النادي وجماهيره.
 

إشادة بالكفاءة والالتزام

أضاف البيان: “لقد كان إمام محمدين مثالاً يُحتذى به في العمل الفني والإداري، ونجح من خلال رؤيته وخبراته الكبيرة في ترك بصمة واضحة على فرق الناشئين بالنادي، مما جعل اسمه يحظى باحترام كبير داخل أروقة الاتحاد السكندري”.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن النتائج والنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية في قطاع الناشئين جاءت بفضل العمل المنظم والتخطيط الذي أشرف عليه محمدين، والذي سيظل جزءاً مهماً من تاريخ النادي.

واختتم البيان: “وإذ يودع نادي الاتحاد السكندري واحداً من أبرز الكفاءات الفنية والإدارية، فإنه يتمنى للأستاذ إمام محمدين دوام التوفيق والنجاح في خطوته القادمة، سواء داخل مجال كرة القدم أو خارجه، مؤكداً أن أبواب النادي ستظل مفتوحة أمامه دائماً”.

بهذا، يسدل الستار على مرحلة مهمة من مسيرة إمام محمدين داخل الاتحاد السكندري، بعد أن قدّم الكثير لقطاع الناشئين وأسهم في بناء أجيال جديدة من اللاعبين، وسط إشادة وتقدير من الإدارة والجماهير

