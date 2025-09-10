أول تعليق من هاري كين بعد فوز إنجلترا على صربيا

يرى هاري كين، لاعب بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، أن الفوز على صربيا بخمسة أهداف نظيفة هى النموذج المثالي لأداء إنجلترا ونقطة إنطلاق نحو الأفضل.

وتتصدر إنجلترا مجموعتها في تصفيات كأس العالم برصيد 15 نقطة بفارق 8 نقاط عن ألبانيا الوصيف.

وقال كين لقناة "ITV": "كان هناك الكثير من الضجيج الخارجي بسبب الأداء نحن سعداء بما قدمناه، لم يكن الأمر سهلاً ضد بعض الخصوم، علينا أن نكسر دفاعهم، وأن نتحلى بالصبر".

وتابع: "كنا نعلم أن مواجهة صربيا ستكون اختبارًا صعبًا للغاية ضد منافس قوي ولاعبين أفضل، لكننا قلنا إننا نريد إظهار ما يمكننا فعله تحت الضغط العالي وجعل الأمر صعبًا عليهم، كنا مفعمين بالحيوية في بعض اللحظات وجعلنا الأمر صعبًا للغاية".

وأَضاف: "تحدثنا في وقت سابق من الأسبوع عن أن هذا هو الوقت المناسب، فالمنافسة تنطلق الآن، التشكيلة وطريقة لعبنا ستُصبح ثابتة قد نحتاج لتغييرات طفيفة في بعض المباريات، لكننا نريد أن نلعب بطريقتنا".

وواصل: "أسلوب لعبنا أمام صربيا هو ما يليق بنا، نلعب بهجوم قوي، ونستعيد الكرة بسرعة، وعندما نفقدها، نستعيدها بشكل جيد، حركة وسرعة كبيرتان".

وأتم: "يمكننا القول إن هذه المباراة هي النموذج المثالي، سنخوض مباريات صعبة من الآن وحتى كأس العالم، لكن يمكننا الاستفادة من هذا كنقطة انطلاق لمعايير لعب عالية جدًا."