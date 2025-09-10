جامعة بنها الأهلية تشارك في المؤتمر السنوي الـ 35 للجمعية الأوروبية للتعليم العالي

يشارك الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية ، والدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية ، في فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي الخامس والثلاثين للجمعية الأوروبية للتعليم العالي EAIE، والذي تستضيفه مدينة جوتنبرج بالسويد خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2025، بعنوان "انطلق نحو الإبداع" تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



ويشارك فى المؤتمر وفد مصري من الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة ، حيث يضم أكثر من 7 آلاف مشارك من أكثر من 100 دولة، ويضم أكثر من 200 جناح عرض و240 جلسة ونشاطًا.



وقال الدكتور تامر سمير أن المشاركة فى المؤتمر يأتى فى إطار حرص جامعة بنها الأهلية على على تعزيز التميز الأكاديمي والابتكار، وفتح آفاق التعاون الدولي مع الجامعات العالمية المرموقة وتوفير فرص تعليمية عالية الجودة تؤهل الطلاب للالتحاق بمسارات أكاديمية ومهنية عالمية.



وأشار رئيس جامعة بنها الأهلية أنه تم عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الجامعات الدولية ، تم خلالها بحث سبل التعاون في مختلف المجالات واستحداث برامج دراسية مشتركة وفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب الجامعة.



وأضاف الدكتور كريم الدش أن المؤتمر يساهم في تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين الجامعات المختلفة مؤكدًا على أهمية توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين بما يخدم تطلعات الجامعة في التدويل وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية. ويكفل إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب للتفاعل والتعاون أكاديميًا وبحثيًا مع العالم.



يُذكر أن مؤتمر EAIE يمثل المنصة الأبرز في أوروبا للحوار بين مؤسسات التعليم العالي حول قضايا التدويل الأكاديمي، وتشرف على تنظيمه الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي التي تأسست عام 1989 وتتخذ من هولندا مقرًا لها، بهدف دعم بناء القدرات وتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون الأكاديمي على المستوى العالمي.