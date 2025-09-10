قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
وفاة زوجة الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض
اكتشفها في أولها.. أعراض سرطان القولون
محافظات

جامعة بنها الأهلية تشارك في المؤتمر السنوي الـ 35 للجمعية الأوروبية للتعليم العالي

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

يشارك الدكتور  تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية ، والدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية ، في فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي الخامس والثلاثين للجمعية الأوروبية للتعليم العالي EAIE، والذي تستضيفه مدينة جوتنبرج بالسويد خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2025، بعنوان "انطلق نحو الإبداع" تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


ويشارك فى المؤتمر وفد مصري من الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة ، حيث يضم أكثر من 7 آلاف مشارك من أكثر من 100 دولة، ويضم أكثر من 200 جناح عرض و240 جلسة ونشاطًا. 


وقال الدكتور تامر سمير أن المشاركة فى المؤتمر يأتى فى إطار حرص جامعة بنها الأهلية على على تعزيز التميز الأكاديمي والابتكار، وفتح آفاق التعاون الدولي مع الجامعات العالمية المرموقة وتوفير فرص تعليمية عالية الجودة تؤهل الطلاب للالتحاق بمسارات أكاديمية ومهنية عالمية.


وأشار رئيس جامعة بنها الأهلية أنه تم عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الجامعات الدولية ، تم خلالها بحث سبل التعاون في مختلف المجالات واستحداث برامج دراسية مشتركة وفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب الجامعة.


وأضاف الدكتور كريم الدش أن المؤتمر يساهم في تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين الجامعات المختلفة مؤكدًا على أهمية توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين بما يخدم تطلعات الجامعة في التدويل وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية. ويكفل إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب للتفاعل والتعاون أكاديميًا وبحثيًا مع العالم.


يُذكر أن مؤتمر EAIE يمثل المنصة الأبرز في أوروبا للحوار بين مؤسسات التعليم العالي حول قضايا التدويل الأكاديمي، وتشرف على تنظيمه الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي التي تأسست عام 1989 وتتخذ من هولندا مقرًا لها، بهدف دعم بناء القدرات وتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون الأكاديمي على المستوى العالمي.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أرشيفية

إسرائيل تستهدف مجمعات عسكرية للحوثيين في صنعاء.. و"أنصار الله" تتوعد بالرد

صورة أرشيفية

عدوان إسرائيلي على اليمن... ودفاعات الحوثي تتصدى

السفير حجازي : رعاية مصر لاتفاق إيران والوكالة الذرية يعكس دور القاهرة في دعم الأمن الإقليمي والدولي

السفير حجازي : رعاية مصر لاتفاق إيران والوكالة الذرية يعكس دور القاهرة في دعم الأمن الإقليمي والدولي

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

لوحات السيارات
لوحات السيارات
لوحات السيارات

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

أصوات في سيارتك
أصوات في سيارتك
أصوات في سيارتك

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

المزيد