إذاعة جيش الاحتلال: طائراتنا استهدفت مقرات الدعاية الحوثية ومنشآت الوقود ومعسكرات

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن طائرات استهدفت مقرات الدعاية الحوثية ومنشآت وقود ومعسكرات تابعة للحوثي في صنعاء.

وأذاعت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم /الأربعاء/، أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء ومحافظتي عمران والجوف، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

