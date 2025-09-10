غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أحدث أغانيها “غالية علينا يا بلادنا” منذ قليل، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما.

حالة شيرين عبد الوهاب

وحرص الشاعر تامر حسين، على طمأنة جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية خلال الأيام الماضية.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه على “إكس”: “لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وزي الفل الحمد لله، وبتسلم عليكم.

شيرين عبد الوهاب تنفي مشاركتها حفلا غنائيا مع فضل شاكر

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تم تداوله من اخبار بشأن إحياء حفل غنائي فى المملكة العربية السعودية رفقة الفنان فضل شاكر يوم ١٩ سبتمبر الجاري.

وأصدرت شرين عبد الوهاب بيانا عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، جاء فيه: “إلى جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب فى المملكة العربية السعودية والوطن العربي.. نود ان نوضح لكم ان كل ما تم تداوله عن أنباء حفل تم الإعلان عنه فى بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية تحديدا مدينة جدة، ويضم الحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان فضل شاكر بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥، هو غير صحيح ونتمنى فى القريب العاجل ان يجمع النجمين الكبيرين أكثر من حفل فى بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية”.

وأضافت: “ونتمنى من جمهورنا العزيز ان لا يثق فى اى اخبار تخص الفنانة شيرين عبد الوهاب إلا من الصفحات الرسمية فقط”.