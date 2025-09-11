القاهرة للدراسات الاقتصادية: الصناعات التحويلية طريق مصر للوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الصناعات التحويلية التي تقوم بتحويل المواد الخام والموارد الطبيعية (مثل المعادن، المواد النباتية، أو الحيوانية) إلى منتجات نهائية أو وسيطة تستخدم في مختلف القطاعات الاقتصادية، تمثل القاطرة الأساسية للتنمية الصناعية لأنها تضيف قيمة اقتصادية أعلى من مجرد استخراج المواد الخام أو تصديرها كما هي.

أبرز الصناعات التحويلية

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أبرز الصناعات التحويلية في مصر ومنها: الصناعات الهندسية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، وتمثل الشركات العاملة في هذا القطاع نحو 19% من الشركات الصناعية، وكذلك الصناعات الغذائية التي تعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وتمثل نحو 24% من إجمالي الإنتاج الصناعي، وتستحوذ على نصيب كبير من الصادرات (خاصة للأسواق العربية والأفريقية).



وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن صناعة الغزل والنسيج والملابس تعد قطاع هام في الصناعات التحويلية يشمل الغزل والنسيج و الملابس الجاهزة، والمفروشات ويستوعب هذا القطاع مئات الآلاف من العمالة ويساهم بقدر مهم في الصادرات خصوصا لأوروبا وأمريكا.

وتابع "أيضا اهتمت مصر في السنوات الأخيرة بالصناعات الكيماوية والدوائية حيث تم إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات والأسمدة بمنطقة العين السخنة والإسكندرية، هناك صناعات أيضا مواد البناء من الاسمنت والحديد والصلب و السيراميك والزجاج و الألومنيوم، و تعد مصر من أكبر منتجي الأسمنت في الشرق الأوسط، وهذه الصناعات تدعم التوسع العمراني الكبير (مثل العاصمة الإدارية والعلمين و غيرها من والمدن الجديدة،ومشروعات البنية التحتية".

تحديات قطاع الصناعات التحويلية

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، رغم أن هذه الصناعات تساعد في تقليل معدل البطالة وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج مما يزيد الحصيلة الدولارية و زيادة الصادرات للوصول إلى حلم 100 مليار دولار سنويا، إلا هناك عدة تحديات تواجه قطاع الصناعات التحويلية: منها ارتفاع تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج، المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة (خصوصًا الصينية والتركية) وكذلك الحاجة إلى تطوير و توطين التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على البحث والتطوير.