9 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر يونيو 2025

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الاثنين الموافق 25 /8/ 2025 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو 2025.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 119.23 خلال شهر يونيو 2025 (أولـي) مقابل 135.40 خلال شهر مايو 2025 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 11.9٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الجلد و منتجاته 46.15 خــــــلال شـــهــــر يونيو 2025 مــقــــارنـــة بشـــهـــر مايو 2025 حيــــث بلــــغ 41.68 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 10.72 ٪ وذلك لزيادة العرض والطلب.

• بــلغ الــرقـم القيـاسـي لصناعـة الحـاسبات و المنتجات الإلكترونية والبصرية و الأجهزة الطبية 174.46 خــلال شــهـر يونيو 2025 مقـارنة بشهـر مايو 2025 حيـث بـلـغ 125.11 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 39.45 ٪ وذلك لزيادة العرض والطلب.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلــغ الــرقــم القيـاسي لصناعة الخشب و منتجاته والفلين (عدا الأثاث) 32.55 خــــلال شهــر يونيو 2025 مقــارنة بشــهــر مايو 2025 حيــث بلــــغ 34.59 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 5.90 ٪ وذلك لانخفاض العرض والطلب.

• بلغ الرقم القياسي لصناعة المنسوجات 153.37 خـــلال شهــــر يونيو 2025 مقــارنـة بشــهر مايو 2025 حــيــث بــــلـــغ 163.23 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 6.04 ٪ وذلك لانخفاض العرض والطلب.