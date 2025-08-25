قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

9 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر يونيو 2025

أرشيفيه
أرشيفيه
آية الجارحي

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الاثنين الموافق 25 /8/ 2025 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو 2025.  

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 119.23 خلال شهر يونيو 2025 (أولـي) مقابل 135.40 خلال شهر مايو 2025 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 11.9٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً: 

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الجلد و منتجاته 46.15 خــــــلال شـــهــــر يونيو 2025 مــقــــارنـــة بشـــهـــر مايو 2025 حيــــث بلــــغ 41.68 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 10.72 ٪ وذلك لزيادة العرض والطلب.

• بــلغ الــرقـم القيـاسـي لصناعـة الحـاسبات و المنتجات الإلكترونية والبصرية و الأجهزة الطبية 174.46 خــلال شــهـر يونيو 2025 مقـارنة بشهـر مايو 2025 حيـث بـلـغ 125.11 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 39.45 ٪ وذلك لزيادة العرض والطلب.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلــغ الــرقــم القيـاسي لصناعة الخشب و منتجاته والفلين (عدا الأثاث) 32.55 خــــلال شهــر يونيو 2025 مقــارنة بشــهــر مايو 2025 حيــث بلــــغ 34.59 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 5.90 ٪ وذلك لانخفاض العرض والطلب.

• بلغ الرقم القياسي لصناعة المنسوجات 153.37 خـــلال شهــــر يونيو 2025 مقــارنـة بشــهر مايو 2025 حــيــث بــــلـــغ 163.23 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 6.04 ٪ وذلك لانخفاض العرض والطلب.

الرقم القياسي لصناعة الأنشطة الاقتصادية لصناعـة الحـاسبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

وزير الكهرباء

تفاصيل إصابات طاقم الحراسة في حادث موكب وزير الكهرباء

ترشيحاتنا

ريجي كارول

مصرع كوميديان أمريكي في حادث إطلاق نار

وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وفيدان

اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: إسرائيل تسعى لإبادة الفلسطينيين بأفظع الصور

أرشيفية

تقرير أممي: 670 قتيلا في الضفة الغربية منذ العام الماضي

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

شعار سوبارو
شعار سوبارو
شعار سوبارو

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

مقتل الكوميدي الأمريكي ريجي كارول بالرصاص

مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية

فيديو

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد