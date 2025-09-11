غلق المستشفيات ومحاسبة المخالفين .. تحذير عاجل من الصحة

شهدت الفترة الأخيرة أخبار كثيرة بشأن حق المواطنين في تلقي العلاج المجاني في حالات الطوارئ بأول 48 ساعة من دخول المستشفى، وخرجت وزارة الصحة وأكدت ذلك وقال إن من يخالف هذا القرار سيتم محاسبته إذا كان بمستشفى حكومي،وسيتم غلق سحب الترخيص إذا كان المستشفى خاصة.

وقالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن قرار العلاج بالمجان في حالات الطوارئ أول 48 ساعة، لم يطبق منذ صدوره في عام 2014، أن حادث الإعلامية عبير الأباصيري، تمت في مستشفى الهرم، وهي من سلطت الضوء على هذه المشكلة.

ولفتت إلى أن قرار العلاج بالمجان في حالات الطوارئ يجب أن يطبق بشكل فعلي ومراقب بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وطالبت بعمل بوابة إلكترونية لعلاج مرضى الطوارئ مثل بوابة العلاج على نفقة الدولة.

وأشارت إلى أنها تطالب من وزارة الصحة بعمل لائحة خاصة بخصوص العلاج بالمجان، وأن يتم تحديد المستشفيات التي تعالج المرضى بالمجان في أول 48 ساعة.



وقالت الإعلامية نيفين منصور، إنه بعد حديث النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن آليات تنفيذ قرار العلاج المجاني في حالات الطوارئ، تواصل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، مع البرنامج.

وأوضحت أن متحدث الصحة أوضح أن هناك إجراءات وعقوبات حاسمة وفورية تتخذها وزارة الصحة ضد المستشفيات التي لا تطبق قرار العلاج المجاني في حالات الطوارئ.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد”، أن العقوبات تصل لـ الإغلاق وسحب الترخيص، وأن هذا يكون على المستشفيات الخاصة، وأن المتسبب في عدم تنفيذ القرار في المستشفيات الحكومية، سيحول لـ التحقيق بشكل فوري .

ولفتت إلى أن متحدث الصحة طالب من المواطنين في حالة التعرض لما يخالف القرار التواصل مع الوزراة، من خلال الرقم الساخن 105 من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي وقت سابق كشف الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، تعريف الحالة الطبية الطارئة وكيفية التعامل معها.

وقال عبدالغفار ، الحالة الطارئة هي أي حالة طبية حادة تشكل تهديدًا فوريًا لحياة الإنسان أو أحد أعضائه أو وظائفه الجسدية، وتتطلب تدخلاً طبياً فورياً لمنع حدوث وفاة أو إعاقة دائمة أو مضاعفات خطيرة.

1. التهديد للحياة مثل توقف القلب أو التنفس، أو النزيف الحاد غير المسيطر عليه، أو الصدمة الهبوط الحاد في ضغط الدم).

2. التهديد لعضو أو وظيفة مثل الجلطة الدماغية السكتة الدماغية)، أو الجلطة القلبية (احتشاء عضلة القلب)، أو إصابة الحبل الشوكي، أو فقدان البصر المفاجئ.

3. الحدة المفاجئة : تظهر الأعراض فجأة وتتطور بسرعة، مثل آلام الصدر الحادة، أو ضيق التنفس الشديد، أو التشنجات.

4. تتطلب تدخلاً فورياً لا يمكن تأخير العلاج حتى لا يؤدي ذلك إلى تدهور حالة المريض بشكل خطير.

أمثلة شائعة للحالات الطبية الطارئة :

حوادث السيارات والإصابات المرضية الخطيرة.

حالات الاختناق أو ضيق التنفس الحاد مثل نوبة الربو الحادة).

حالات التسمم الحاد

النزيف الغزير

الحروق الشديدة

فقدان الوعي أو الغيبوبة



