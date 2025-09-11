رمز من رموز التنمية .. مطروح تودع الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء

فقدت محافظة مطروح اليوم أحد أبرز رجالها، الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الذي توفى اليوم الخميس ليترك بصمة واضحة في مجالات التنمية الزراعية والبحث العلمي في الصحراء.

بدأ مسيرته المهنية بعد تخرجه من كلية الهندسة، حيث كانت البداية في أرض مطروح، التي شهدت خطواته الأولى في خدمة أبناء المنطقة.

على مدار سنوات طويلة، كان الدكتور مصيلحي مثالًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني، حيث عُين مستشارًا لوزير الزراعة، وواصل تقديم المشورة والدعم للمشاريع الزراعية في المحافظة. لقد كان له دور كبير في تطوير بحوث الصحراء، حيث عمل على تحسين جودة الحياة في المناطق الصحراوية، متجاوزًا التحديات الطبيعية والبيئية.

وقد كان له تأثير كبير على حياة الكثير من الناس، ونجح في تغيير كثير من المفاهيم حول الزراعة في الصحراء. كما ساهم في تنظيم العديد من الفعاليات العلمية والثقافية التي ساعدت في نشر الوعي حول أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.

رحل اليوم الدكتور نعيم مصيلحي إلى مثواه الأخير، تاركًا وراءه إرثًا غنيًا من الإنجازات والذكريات الطيبة.