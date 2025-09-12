برج الثور| حظك اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025.. قد تفقد صبرك

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونرصد لكم توقعات برج الثور اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

تجنب اتخاذ أي قرارات مصيرية، كن حذرًا بعض الشيء في تحركاتك، أنت تميل إلى الحماس المفرط، لذا يتطلب الأمر الكثير من التخطيط من جانبك.

توقعات برج الثور مهنيا

ستجد أن الأمور في مجال العمل صعبة، قد تفقد صبرك وقد تُشكك موهبتك.

توقعات برج الثور عاطفيا

قد يُسبب سلوكك الأناني مشاكل في علاقتك بشريكك، من الجيد أن تكون أكثر مرحًا.

توقعات برج الثور ماليا

الوضع المالي لن يكون على ما يرام، الالتزامات الإضافية ستزيد النفقات.

توقعات برج الثور صحيا

قد تشعر بألم في ساقيك، وقد تشعر أيضًا بصداع، تجنب تناول الأطعمة الباردة.



