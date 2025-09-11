قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
ضياء رشوان: الأطراف الدولية تُقدّر أهمية الدور المصري في تسوية الملف النووي الإيراني
مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025: ابتعد عن السلبيات

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025

 كن حساسًا في علاقتك، وأثبت جدارتك في العمل اليوم. تواجه اليوم مشاكل مالية، وصحة أيضًا.

توقعات برج العذراء عاطفيا

 التواصل أمر بالغ الأهمية في العلاقات العاطفية، ويمكنك اختيار الجزء الثاني من اليوم لعشاء رومانسي حيث يمكنك أيضًا تقديم هدايا مفاجئة لحبيبك، يتوقع العازبون دخول شخص ما إلى حياتهم مع تقدم اليوم.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

 مارسي اليوجا ومارسي بعض التمارين الخفيفة صباحًا، حافظي على صحتكِ باتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والعناصر الغذائية، ابتعدي عن الأشخاص ذوي التفكير السلبي لحياة صحية. 

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

 سيتولى بعض موظفي الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسياسات، ستتطلب بعض المهام اهتمامًا إضافيًا، وعليك أيضًا توخي الحذر عند التعامل مع العملاء، سيكون لدى رواد الأعمال أفكار جديدة، وسيحرصون على إطلاق مشاريع جديدة تحقق عوائد.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

 شارك تحديثات مُختصرة مع زملائك، وصحّح الأخطاء الصغيرة فورًا. تجنّب الإفراط في التفاصيل غير المُهمّة؛ وازن بين الدقة والسرعة العملية. 

برج العذراء حظك اليوم توقعات الابراج

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

صدى البلد

سفير كوريا الجنوبية: الذكرى 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر محطة فارقة ومحورية في تاريخنا المشترك

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعقد ورشة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسعة للتوسع بمصر

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعقد ورشة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسعة للتوسع بمصر

المكسيك تقترح فرض ضرائب استيراد جديدة على 1400 منتج لتعزيز الإنتاج الوطنى

المكسيك تقترح فرض ضرائب استيراد جديدة على 1400 منتج لتعزيز الإنتاج الوطنى

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

