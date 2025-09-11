ترامب يمنح شيرلي كيرك أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حفل تأبين أقيم يوم الخميس، أن تشارلي كيرك، الناشط في حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" ومُقدّم البودكاست، والذي قُتل برصاصة يوم الأربعاء، سيُكرّم بوسام الحرية الرئاسي بعد وفاته وهو أعلى وسام مدني أمريكي.

وقال ترامب يوم الخميس: "كان تشارلي عملاقًا من جيله، وبطلًا للحرية، ومصدر إلهام لملايين الناس"، بحسب ما أورده موقع "أكيسوس" الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيتم الإعلان عن موعد الحفل، وأنه سيكون هناك "حشد كبير جدًا".

جاء هذا الإعلان خلال حفل تأبين أُقيم لإحياء ذكرى 184 شخصًا قُتلوا في هجوم 11 سبتمبر على وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آبي"، اليوم الخميس، العثور على بندقية وبصمة قدم منفذ اغتيال تشارلي كيرك بعد إطلاق نار في جامعة يوتا.

وقُتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، بالرصاص خلال فعالية كان يستضيفها في جامعة وادي يوتا في أوريم، شمال بروفو، أمس الأربعاء.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن المشتبه به في اغتيال "تشارلي كيرك" شاب في سن الجامعة، بحسب ما أفادت به شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.

ولا تزال عملية البحث عن مطلق النار جارية، حيث صرّح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة السلامة العامة في يوتا بأن إطلاق النار كان هجومًا مُستهدفًا.

سيزور نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والسيدة الثانية أوشا فانس مدينة سولت ليك سيتي اليوم لتقديم واجب العزاء في عائلة كيرك.