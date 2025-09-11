الزمالك يفتقد 4 نجوم أمام المصري.. ومصير الجزيري غامض

تأكد غياب 4 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب محمود حمدي الونش للإيقاف بعد طرده في مباراة وادي دجلة الأخيرة في مسابقة الدوري، وفي نفس الوقت يغيب كل من أحمد ربيع ومحمود جهاد ومحمد شحاتة للإصابة.

ولم يحسم الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا موقف التونسي سيف الجزيري من المشاركة في المباراة المقبلة بعد اعتذاره وعودته للتدريبات الجماعية.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.