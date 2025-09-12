قرار جديد بشأن قائد سيارة "ميكروباص" بتهمة السير عكس الاتجاه وإعاقة حركة المرور

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس قائد سيارة "ميكروباص" بتهمة السير عكس الاتجاه وإعاقة حركة المرور بأحد الطرق بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه وإعاقة حركة المرور بأحد الطرق بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق "بدون رخصة قيادة"، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لاختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.