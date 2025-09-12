بريطانيا تقدم 3 ملايين جنيه إسترليني كمساعدات طارئة لباكستان

أعلنت بريطانيا تقديم ثلاثة ملايين جنيه إسترليني كمساعدات طارئة لباكستان، لدعمها في مواجهة آثار الفيضانات العارمة التي اجتاحتها مؤخرا وتتسبب في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.



جاء هذا الإعلان خلال اجتماع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، بالمفوضة السامية البريطانية جين ماريوت، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد)، وفقا لما ذكره راديو باكستان اليوم الجمعة.



وأعربت ماريوت عن تضامن بلادها مع باكستان في هذا الوقت العصيب، فيما أعرب إسحاق دار عن امتنانه لبريطانيا على دعمها وتضامنها.