تفاصيل سقوط 6رجال و7 سيدات يديرون شبكة لممارسة الرذيلة بالنزهة
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إصابة جافي تربك حسابات برشلونة واحتمال غيابه عن الكلاسيكو

جافي
جافي
إسلام مقلد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة قد يتلقى ضربة قوية بعد إصابة نجمه الشاب جافي في الركبة، حيث يُتوقع أن يغيب لفترة لا تقل عن ستة أسابيع، سواء قرر الخضوع لعلاج محافظ يعتمد على الراحة والتأهيل المحدود، أو اللجوء إلى التدخل الجراحي عبر المنظار.

سيناريوهات التعافي

وبحسب التقرير، فإن اتباع خطة العلاج المحافظ سيؤجل عودة اللاعب حتى ما بعد فترة التوقف الدولي المقررة في أكتوبر المقبل، وهو ما يعني غيابه عن مباراة جيرونا المقررة يوم 18 أكتوبر. 

أما في حال خضع لجراحة منظار الركبة، فإن مدة التعافي ستظل بحدود ستة أسابيع أيضًا، ما يجعل لحاقه بالمواجهة غير مرجح.

ضربة للكلاسيكو ودوري الأبطال

وتبدو أبرز الخسائر المحتملة غياب جافي عن الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر، فضلًا عن مواجهة برشلونة لأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا خلال الفترة نفسها، وهو ما يضع المدرب هانزي فليك أمام معضلة حقيقية في خط الوسط.

جدول مزدحم يزيد الأزمة

ويزداد الوضع تعقيدًا مع جدول برشلونة المزدحم قبل التوقف الدولي، حيث سيخوض سبع مباريات قوية أمام فالنسيا، نيوكاسل، خيتافي، ريال أوفييدو، ريال سوسييداد، باريس سان جيرمان، وإشبيلية.

خيارات فليك لتعويض الغياب

ومن المتوقع أن يعتمد فليك على كل من فرينكي دي يونج وبيدري إلى جانب مارك كاسادو لتعويض غياب جافي، مع احتمالية الاستعانة بمارك برنال حال استعاد جاهزيته.

برشلونة جافي الكلاسيكو ريال مدريد

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

صورة ارشيفية

أمن الأقصر يواجه ظاهرة التسول بحزم ويضبط 22 متسولًا قبل الموسم السياحي

تشكيل عصابي بتهمة النصب

ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين بزعم الاستثمار بالجيزة

صورة أرشيفية

الغربية .. سقوط سيارة ملاكي بمياه ترعه الملاحة بطنطا

بالصور

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

