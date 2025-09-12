إصابة جافي تربك حسابات برشلونة واحتمال غيابه عن الكلاسيكو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة قد يتلقى ضربة قوية بعد إصابة نجمه الشاب جافي في الركبة، حيث يُتوقع أن يغيب لفترة لا تقل عن ستة أسابيع، سواء قرر الخضوع لعلاج محافظ يعتمد على الراحة والتأهيل المحدود، أو اللجوء إلى التدخل الجراحي عبر المنظار.

سيناريوهات التعافي

وبحسب التقرير، فإن اتباع خطة العلاج المحافظ سيؤجل عودة اللاعب حتى ما بعد فترة التوقف الدولي المقررة في أكتوبر المقبل، وهو ما يعني غيابه عن مباراة جيرونا المقررة يوم 18 أكتوبر.

أما في حال خضع لجراحة منظار الركبة، فإن مدة التعافي ستظل بحدود ستة أسابيع أيضًا، ما يجعل لحاقه بالمواجهة غير مرجح.

ضربة للكلاسيكو ودوري الأبطال

وتبدو أبرز الخسائر المحتملة غياب جافي عن الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر، فضلًا عن مواجهة برشلونة لأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا خلال الفترة نفسها، وهو ما يضع المدرب هانزي فليك أمام معضلة حقيقية في خط الوسط.

جدول مزدحم يزيد الأزمة

ويزداد الوضع تعقيدًا مع جدول برشلونة المزدحم قبل التوقف الدولي، حيث سيخوض سبع مباريات قوية أمام فالنسيا، نيوكاسل، خيتافي، ريال أوفييدو، ريال سوسييداد، باريس سان جيرمان، وإشبيلية.

خيارات فليك لتعويض الغياب

ومن المتوقع أن يعتمد فليك على كل من فرينكي دي يونج وبيدري إلى جانب مارك كاسادو لتعويض غياب جافي، مع احتمالية الاستعانة بمارك برنال حال استعاد جاهزيته.