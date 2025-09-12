خاص | أحمد سامي يقرر الريحل عن الاتحاد السكندري بسبب الأزمة المالية

قرر أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الرحيل عن صفوف الفريق بعد تعادل زعيم الثغر أمام نظيره فاركو في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.



وتابع:" أحمد سامي يعاني من الأزمة المالية التي يمر بها نادي الاتحاد وتأخر مستحقات اللاعبين لذلك قرر الرحيل عن صفوف الفريق .

ويرفض محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد لاسكندري رحيل الجهاز الفني والتمسك بتواجده رغم نظيف النقاط الذي يعاني منه زعيم الثغر في بطولة الدوري المصري

