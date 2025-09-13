وكيل وزارة الصحة بمطروح يتابع تقديم الخدمات بمستشفى سيوة المركزى

تفقد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى سيوة المركزى يرافقه الدكتور إبراهيم الدميرى مدير عام طب الأسنان بالمديرية والدكتور مبروك سعيد عضو إدارة الطب العلاجى وإبراهيم عبدالله عضو المكتب الفنى لوكيل الوزارة وأحمد عبدالخالق مدير مركز المعلومات بحضور الدكتور محمود حبيب مدير المستشفى ؛ لمتابعة انتظام العمل بالمستشفى وتوافر الأجهزة والتجهيزات والأدوية والمستلزمات و بحث سبل دعم المستشفى لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلالها

وتابع وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ المزود بـ ١٠ أسرة ، وقسم العناية المركزة بطاقة استيعابية ٥ سرير ، و قسم الحضانات الذي يشتمل علي ٦ حضانات ، ووحدة الغسيل الكلوى تعمل بطاقة عددية ٧ ماكينات غسيل كلوى .

وحرص وكيل الوزارة على الإستماع للمرضى وذويهم و استبيان آرائهم فى مستوى الخدمات الطبية

كما تم المرور على قسم العمليات بعدد ٢ غرفة عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة ، وقسم الأشعة والذى يتوفر به خدمات (الاشعة المقطعية والموجات الصوتية والاشعة العادية ورسم القلب ) ، كما تفقد خزان الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية ٥٤٩٢ لتر مكعب ، وبنك الدم التخزينى الخاص بالمستشفى وجميع أقسام الداخلى بالمستشفى و العيادات الخارجية•

كما استعرض الدكتور أحمد رفعت مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفى خلال شهر أغسطس 2025 ، حيث استقبل قسم الإستقبال والطوارئ 1084 متردد ، والعيادات الخارجية 2095 متردد ، وإجراء 32 عملية جراحية ، وتم تقديم 130 جلسة غسيل كلى و 75 جلسة علاج طبيعى .

وراجع وكيل الوزارة أعداد القوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين وخدمات مساعدة .

وأكد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه يجرى العمل على دعم مستشفى سيوة المركزى بالقوى البشرية والأجهزة والتجهيزات لرفع كفاءتها ، حيث أن مستشفى سيوة المركزى تقدم الخدمات الطبية لأكثر من ٤٥ ألف نسمة بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من زائرى واحة سيوة من مختلف الجنسيات للإستفادة بخدمات السياحة العلاجية والاستمتاع بجمال طبيعتها الخلابة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفى وجميع العاملين على المجهود المبذول وحثهم على التفانى فى العمل من اجل تقديم خدمة طبية أفضل لساكنى واحة سيوة وزائريها من مختلف الجنسيات .