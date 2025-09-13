قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل وزارة الصحة بمطروح يتابع تقديم الخدمات بمستشفى سيوة المركزى

مدير صحة مطروح خلال الجولة
مدير صحة مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

تفقد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى سيوة المركزى يرافقه الدكتور إبراهيم الدميرى مدير عام طب الأسنان بالمديرية والدكتور مبروك سعيد عضو إدارة الطب العلاجى وإبراهيم عبدالله عضو المكتب الفنى لوكيل الوزارة وأحمد عبدالخالق مدير مركز المعلومات بحضور الدكتور محمود حبيب مدير المستشفى ؛ لمتابعة انتظام العمل بالمستشفى وتوافر الأجهزة والتجهيزات والأدوية والمستلزمات و بحث سبل دعم المستشفى لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلالها

وتابع وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ المزود بـ ١٠ أسرة ، وقسم العناية المركزة بطاقة استيعابية ٥ سرير ، و قسم الحضانات الذي يشتمل علي ٦ حضانات ، ووحدة الغسيل الكلوى تعمل بطاقة عددية ٧ ماكينات غسيل كلوى .

وحرص وكيل الوزارة على الإستماع للمرضى وذويهم و استبيان آرائهم فى مستوى الخدمات الطبية

كما تم المرور على قسم العمليات بعدد ٢ غرفة عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة ، وقسم الأشعة والذى يتوفر به خدمات (الاشعة المقطعية والموجات الصوتية والاشعة العادية ورسم القلب ) ، كما تفقد خزان الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية ٥٤٩٢ لتر مكعب ، وبنك الدم التخزينى الخاص بالمستشفى وجميع أقسام الداخلى بالمستشفى و العيادات الخارجية•

كما استعرض الدكتور أحمد رفعت مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفى خلال شهر أغسطس 2025 ، حيث استقبل قسم الإستقبال والطوارئ 1084 متردد ، والعيادات الخارجية 2095 متردد ، وإجراء 32 عملية جراحية ، وتم تقديم 130 جلسة غسيل كلى و 75 جلسة علاج طبيعى .

وراجع وكيل الوزارة أعداد القوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين وخدمات مساعدة .

وأكد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه يجرى العمل على دعم مستشفى سيوة المركزى بالقوى البشرية والأجهزة والتجهيزات لرفع كفاءتها ، حيث أن مستشفى سيوة المركزى تقدم الخدمات الطبية لأكثر من ٤٥ ألف نسمة بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من زائرى واحة سيوة من مختلف الجنسيات للإستفادة بخدمات السياحة العلاجية والاستمتاع بجمال طبيعتها الخلابة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفى وجميع العاملين على المجهود المبذول وحثهم على التفانى فى العمل من اجل تقديم خدمة طبية أفضل لساكنى واحة سيوة وزائريها من مختلف الجنسيات .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

معرض أثينا للكتاب.. كتب وندوات تحيي روح اليونان القديمة

أرشيفية

التضامن الاجتماعي: التعامل مع 140 بلاغًا لإنقاذ كبار السن والأطفال بلا مأوى خلال أسبوع

أرشيفية

عبدالصمد ماهر: "100 يوم صحة" مبادرة طبية تصل إلى كل شبر في مصر

بالصور

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد