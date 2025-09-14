قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ناقد رياضي: حمدي زكي يتساوى مع شيكابالا في الأهداف

باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام اللاعب حمدي زكي مقارنة بـ محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكتب خالد طلعت:"خاص وحصري .. حمدي زكي يتساوى مع شيكابالا.

محمد حمدي زكي     مهاجم حرس الحدود ، سجل الأن هدفه رقم 52 في بطولة الدوري الممتاز ليتساوى مع شيكابالا نجم نادي الزمالك الذي سجل أيضا 52 هدفا في بطولة الدوري على مدار تاريخه.

محمد حمدي زكي سجل أهدافه الـ 52 في 263 مباراة فقط ، فيما سجل شيكابالا أهدافه في 278 مباراة !!

حمدي زكي سجل أهدافه مع 8 أندية مختلفة كلها من أندية الوسط والمؤخرة الاتحاد السكندري وسموحة وإنبي وطلائع الجيش والمقاولون العرب وغزل المحلة وأسوان وحرس الحدود ،  وشيكا سجل 50 هدفا مع نادي قمة وهو الزمالك وهدفين مع نادي الاسماعيلي

حمدي زكي تفوق على كل من طارق يحيي وأحمد عبد الظاهر وجمال حمزة ومؤمن زكريا وجميعهم سجلوا 51 هدفا في بطولة الدوري".

وكان قد أعلن الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه التلفزيوني “ستاد المحور”، عن انتقال اللاعب محمد حمدي زكي رسميًا إلى نادي حرس الحدود، ليبدأ مسيرته مع الفريق العسكري اعتبارًا من الموسم الكروي المقبل.

وأوضح الغندور أن اللاعب لم يُجدد تعاقده مع فريقه السابق غزل المحلة، حيث قرر خوض تجربة جديدة بعيدًا عن صفوف “زعيم الفلاحين”. وأضاف أن قرار الرحيل جاء بعد دراسة اللاعب لمستقبله الكروي ورغبته في خوض تحدٍ جديد خلال الفترة المقبلة.

