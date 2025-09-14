الدفاع الروسية: اختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي من طراز "زيركون" في بحر بارنتس

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها اختبرت إطلاق صاروخ فرط صوتي من طراز زيركون على هدف في بحر بارنتس خلال مناورات زاباد 2025، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وصرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن وزارة الدفاع البولندية "غير مستعدة" للتشاور مع وزارة الدفاع الروسية بشأن حادثة الطائرة المسيرة، مؤكدًا أن هذا يمثل استفزازًا من السلطات.

وأضاف أوليانوف أنه على الرغم من عدم توافر تفاصيل عن الحادثة، "تم التوصل إلى استنتاجات" تفيد بأن روسيا "تريد زعزعة استقرار الوضع في بولندا".

وتابع عبر حسابه على موقع "إكس": "لماذا؟ هل يُمكن زعزعة الاستقرار باستخدام 19 طائرة مُسيّرة غير مُسلّحة؟ أسئلة بديهية كثيرة بلا إجابات."

وأردف: "عرضت وزارة الدفاع الروسية إجراء مشاورات، بينما لم تكن وزارة الدفاع البولندية مستعدة. يبدو الأمر إما استفزازًا أو سوء فهم لا يُريد الجانب البولندي توضيحه."







