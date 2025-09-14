ريهام سعيد: أمر بأزمة نفسية أثرت على شكلي.. والتنمر زاد معاناتي

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن معاناتها النفسية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن ما تمر به ليس أمرًا بسيطًا، وأنه انعكس بشكل واضح على مظهرها الخارجي، مشيرة إلى تعرضها لموجة من التنمر والتعليقات القاسية عبر مواقع التواصل.

وقالت ريهام خلال بث مباشر: "أنا بمر بأزمة مش بسيطة، واللي بيحصل معايا مش مجرد تغير في الشكل، في ناس بتتنمر عليا وبتقول: إنتي غضب ربنا باين عليكي، أو شبه الراجل.. طب أنا هاتحمل ده ليه؟".

وأضافت: "أنا عارفة إن شكلي اتغير ومش عاجب بعض الناس، بس ده مش بإيدي.. اللي مش عاجبه شكلي بلاش يتابعني، لكن مش من حقه يجرحني بكلامه".

ووجهت ريهام رسالة حادة للمسيئين قائلة: "أنا بتكلم للناس اللي عندها قلة ذوق وتربية، مش لجمهوري المحترم اللي بيحبني وواقف جنبي".

كما أكدت أنها تحاول مواجهة هذه الضغوط النفسية والتعامل معها بحكمة، رغم الأذى النفسي الذي سببته التعليقات السلبية، موضحة أنها ستواصل الظهور والعمل دون الالتفات للمحبطين.