ريهام سعيد تكشف موقفها الثابت من قضية «كروان مشاكل»: لن أتنازل عن كرامتي ..وهصلي استخارة
كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح
الكل يحترم قراره | مجدي عبدالغني: «الخطيب» أسطورة الأهلي ومفيش منصب أهم من صحته
منح الفرص للكوادر الشابة| جمال عبدالحميد يعلّق على اعتذار «الخطيب» عن رئاسة الأهلي
قانون السجل التجاري.. 3 أفعال تعرّضك للحبس وغرامة 500 جنيه | احذرها
ضربت منة فضالي بالقلم .. هاني عادل يروي أصعب مشاهده في «أزمة ثقة» |فيديو
روسيا تتهم بولندا بعدم الاستعداد للتشاور حول حادثة الطائرات المسيرة
من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً.. أول تعليق لـ وفاء عامر بعد حبس «ابنة مبارك»
ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة بسوهاج.. وحملات متواصلة من الرقابة لحماية المواطن|صور
سعد شلبي يكشف كواليس البيان الشهير لمجلس الأهلي وقرار الخطيب
مصطفى عبده لـ «الخطيب»: كلنا معاك يا بيبو وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها
وزير الخارجية الأمريكي: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهات
فن وثقافة

ريهام سعيد تكشف موقفها الثابت من قضية «كروان مشاكل»: لن أتنازل عن كرامتي ..وهصلي استخارة

ريهام سعيد
ريهام سعيد

 تحدّثت الإعلامية ريهام سعيد ، عبر فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن القضية المرفوعة ضد التيك توكر المعروف باسم "كروان مشاكل"، مؤكدة أن موقفها ثابت ونافية ما تردد عن تنازلها.

وقالت ريهام سعيد خلال بث مباشر على فيسبوك: "كروان مشاكل قال عني كلامًا مهينًا.. اتكلم عني وقال إني بتنقل من راجل لراجل، والكلام ده كله اتقال لي بقصد الإهانة. وأنا متأكدة إنه متملي وموجه من حد قاصد يوجعني، وبعدها طلع يعتذر ويقول لي: أنا زي ابنك.. بس أولادي أكبر منه فعلًا."


 

وأضافت ريهام سعيد: "كان فاكر إني هتضايق ووالده بيقول عليا حجة، معنديش مشكلة، أنا 50 سنة، ومع ذلك هو ما احترمش ده. أنا مش هاقبل إن حد يتطاول عليّ بالشكل ده، ولو اتنازلت عن القضية يبقى كأني بتنازل عن كرامتي وسمعتي."

واختتمت ريهام حديثها بالقول: "مؤمنة إن ربنا شايف ومطلع، وفي حاجة اسمها العفو عند المقدرة. استشرت شيخ قالي كده، فأنا قررت أصلي استخارة وأشوف ربنا هيوجهني لإيه. لو لقيت في التنازل خير، هاعمله، بس لو اتنازلت معناه إني اتنازلت عن كرامتي. أنا لحد دلوقتي مش متنازلة."

الإعلامية ريهام سعيد التيك توكر المعروف باسم "كروان مشاكل كروان مشاكل كروان ريهام سعيد

