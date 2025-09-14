ريهام سعيد تكشف موقفها الثابت من قضية «كروان مشاكل»: لن أتنازل عن كرامتي ..وهصلي استخارة

تحدّثت الإعلامية ريهام سعيد ، عبر فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن القضية المرفوعة ضد التيك توكر المعروف باسم "كروان مشاكل"، مؤكدة أن موقفها ثابت ونافية ما تردد عن تنازلها.

وقالت ريهام سعيد خلال بث مباشر على فيسبوك: "كروان مشاكل قال عني كلامًا مهينًا.. اتكلم عني وقال إني بتنقل من راجل لراجل، والكلام ده كله اتقال لي بقصد الإهانة. وأنا متأكدة إنه متملي وموجه من حد قاصد يوجعني، وبعدها طلع يعتذر ويقول لي: أنا زي ابنك.. بس أولادي أكبر منه فعلًا."





وأضافت ريهام سعيد: "كان فاكر إني هتضايق ووالده بيقول عليا حجة، معنديش مشكلة، أنا 50 سنة، ومع ذلك هو ما احترمش ده. أنا مش هاقبل إن حد يتطاول عليّ بالشكل ده، ولو اتنازلت عن القضية يبقى كأني بتنازل عن كرامتي وسمعتي."

واختتمت ريهام حديثها بالقول: "مؤمنة إن ربنا شايف ومطلع، وفي حاجة اسمها العفو عند المقدرة. استشرت شيخ قالي كده، فأنا قررت أصلي استخارة وأشوف ربنا هيوجهني لإيه. لو لقيت في التنازل خير، هاعمله، بس لو اتنازلت معناه إني اتنازلت عن كرامتي. أنا لحد دلوقتي مش متنازلة."