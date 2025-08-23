قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار العملات الأجنبية والعربية مستهل تعاملات الأحد
استقرار محلي .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24-8-2025
خالد الغندور : محمد صلاح أيقونة عربية وإفريقية تستحق كل الجوائز
بنمو 136% | 16.5 مليار جنيه تمويلات عقارية في 2025.. أرقام قياسية تكشف طفرة السوق
شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف
«قومي لنا بمليون سلامة» .. جميلة عزيز تدعم أنغام في محنتها الصحية وتدعو لها
إمام عاشور يُهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده.. ماذا قال؟
إشادة برلمانية بإنجازات مبادرة «100 يوم صحة»: تضمن حق المواطن في العلاج المجاني
ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبدالعزيز وزوجته: «الفيديوهات اللي بتنتشر قلة أدب»
فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إسرائيل تنتفض .. احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى
فن وثقافة

ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبدالعزيز وزوجته: «الفيديوهات اللي بتنتشر قلة أدب»

علا محمد

علّقت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد على الفيديوهات المتداولة للفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ريهام سعيد صورة لثعبان، وعلّقت قائلة: "اللي بيحصل مع كريم محمود عبد العزيز ومراته المحترمة، والفيديوهات اللي بتنتشر، قمة قلة الأدب."

وأضافت: "الريتش والترند بقوا زي التعابين، بيخربوا حياتنا وسمعتنا.. لازم وقفة".

وتصدرت زوجة كريم محمود عبد العزيز، آن الرفاعي، تريند مواقع التواصل بعد ظهورها مع زوجها في صور رومانسية وإطلالات أنيقة.

يُذكر أن آن الرفاعي ليست من الوسط الفني، بل تنتمي لعائلة تجارية مرموقة، فهي ابنة رجل الأعمال مجدي الرفاعي. وقد تزوجت كريم عام 2011 بعد قصة حب رغم معارضة والده الراحل، وأنجبت ثلاث بنات: كندة (2012)، خديجة (2015)، وحبيبة (2020).

وعلى الصعيد المهني، أسست آن علامتها الخاصة في عالم الأزياء، حيث تقدم تصاميم كاجوال أنيقة تناسب الرجال والنساء، معتمدة على خامات مثل الكتان والقطن الطبيعي. وقد حظيت تصاميمها بدعم عدد من المشاهير، من بينهم دنيا سمير غانم.

