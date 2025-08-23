ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبدالعزيز وزوجته: «الفيديوهات اللي بتنتشر قلة أدب»

علّقت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد على الفيديوهات المتداولة للفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ريهام سعيد صورة لثعبان، وعلّقت قائلة: "اللي بيحصل مع كريم محمود عبد العزيز ومراته المحترمة، والفيديوهات اللي بتنتشر، قمة قلة الأدب."

وأضافت: "الريتش والترند بقوا زي التعابين، بيخربوا حياتنا وسمعتنا.. لازم وقفة".

وتصدرت زوجة كريم محمود عبد العزيز، آن الرفاعي، تريند مواقع التواصل بعد ظهورها مع زوجها في صور رومانسية وإطلالات أنيقة.

يُذكر أن آن الرفاعي ليست من الوسط الفني، بل تنتمي لعائلة تجارية مرموقة، فهي ابنة رجل الأعمال مجدي الرفاعي. وقد تزوجت كريم عام 2011 بعد قصة حب رغم معارضة والده الراحل، وأنجبت ثلاث بنات: كندة (2012)، خديجة (2015)، وحبيبة (2020).

وعلى الصعيد المهني، أسست آن علامتها الخاصة في عالم الأزياء، حيث تقدم تصاميم كاجوال أنيقة تناسب الرجال والنساء، معتمدة على خامات مثل الكتان والقطن الطبيعي. وقد حظيت تصاميمها بدعم عدد من المشاهير، من بينهم دنيا سمير غانم.