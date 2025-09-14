قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
نهى هجرس

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر ، متابعيها بصور جديدة لها رفقة والدها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت ملك أحمد زاهر ، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأصفر، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ملك أحمد زاهر ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها.

كما اختارت ملك أحمد زاهر ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ملك أحمد زاهر 

بالصور

