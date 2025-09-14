رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر ، متابعيها بصور جديدة لها رفقة والدها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت ملك أحمد زاهر ، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأصفر، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ملك أحمد زاهر ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها.

كما اختارت ملك أحمد زاهر ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ملك أحمد زاهر