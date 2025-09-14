تعرف على قائمة الأهلي لمباراة إنبي في الدوري

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع إنبي في إطار مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد المقاولون العرب.

ولعب الفريقان 44 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود إنبي موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 30 ديسمبر الماضي، وانتهت بالتعادل دون أهداف.

أعلن الكابتن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن قائمة الأهلي لمباراة إنبي اليوم الأحد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.