الأهلي يستدرج إنبي في الدوري المصري لمصالحة جماهيره

يستعد الأهلي لمواجهة إنبي اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الأهلي اللقاء في أول ظهور له تحت قيادة مديره الفني المؤقت عماد النحاس، عقب إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث يسعى حامل اللقب لتصحيح مساره بعد البداية المتواضعة، إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 5 نقاط، بينما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 8 نقاط بقيادة مدربه حمزة الجمل.

ويأمل الأهلي في تقديم أداء قوي وتحقيق فوز يعيد الثقة، معتمداً على أبرز نجومه مثل أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد شريف وأشرف بن شرقي، مع احتمالية عودة الثنائي إمام عاشور وياسين مرعي.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز بنتيجة 2-0، قبل فترة التوقف الدولي.

في المقابل، يعتمد إنبي على الأداء الجماعي وروح الشباب بجانب خبرة بعض لاعبيه مثل محمد شريف حتحوت وزياد كمال، أملاً في مواصلة نتائجه الإيجابية.