قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا
ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل
«الإفتاء» تواصل عقد مجالسها الإفتائية في المحافظات حول «صلاة الجماعة.. فضائل وأحكام»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستدرج إنبي في الدوري المصري لمصالحة جماهيره

الأهلي
الأهلي
إسراء أشرف

يستعد الأهلي لمواجهة إنبي اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الأهلي اللقاء في أول ظهور له تحت قيادة مديره الفني المؤقت عماد النحاس، عقب إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث يسعى حامل اللقب لتصحيح مساره بعد البداية المتواضعة، إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 5 نقاط، بينما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 8 نقاط بقيادة مدربه حمزة الجمل.

ويأمل الأهلي في تقديم أداء قوي وتحقيق فوز يعيد الثقة، معتمداً على أبرز نجومه مثل أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد شريف وأشرف بن شرقي، مع احتمالية عودة الثنائي إمام عاشور وياسين مرعي.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز بنتيجة 2-0، قبل فترة التوقف الدولي.

في المقابل، يعتمد إنبي على الأداء الجماعي وروح الشباب بجانب خبرة بعض لاعبيه مثل محمد شريف حتحوت وزياد كمال، أملاً في مواصلة نتائجه الإيجابية.

الأهلي إنبي الدوري المصري الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

ترشيحاتنا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي قبل موقعة الليلة

الزمالك

مراد مكرم: الزمالك صانع النجوم

المصري البورسعيدي

المصري يستأنف تدريباته اليوم بالقاهرة تحضيرًا لموقعة غزل المحلة

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد