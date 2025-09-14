قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تقديم 86.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 60 يومًا من حملة «100 يوم صحة»

جانب من الخدمات الطبية المقدمة
جانب من الخدمات الطبية المقدمة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 86 مليونًا و626 ألفًا و571 خدمة طبية مجانية خلال 60 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

مشاركة 12 قطاعًا مختلفًا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الجمعة 510 الفاو68 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دور تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 43 ألفًا و274 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن الحملة قدّمت 221 ألفًا و571 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 62 ألفاً و676 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 8 آلاف و277 خدمة.

وأشار إلى أن الحملة قدّمت 46 ألفًا و485 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 9 آلاف و775  خدمة، كما قدّمت الحملة 7 آلاف و904 خدمات من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف أن هيئة الإسعاف قدّمت 4 آلاف و255 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 49 آلاف و36 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 9 آلاف و759 خدمة.

وتابع أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 47 ألفًا و56 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

الصحة 100 يوم صحة خدمة طبية وزارة الصحة والسكان الطب العلاجي

