تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
كارت الفلاح والأسمدة وحياة كريمة| دعم حكومي مكثف لتمكين المزارعين في عيدهم الـ 73
وزير دفاع إسرائيل: أمرت بهدم المباني غير المرخصة في قرى عملية القدس وسحب 750 رخصة
الأهلي يتحرك لضم مهاجم أجنبي في الشتاء لتعويض رحيل وسام أبو علي
الاتحاد المصري: منتخبنا الوطني ضيف على بوركينا فاسو لحسم بطاقة التأهل المونديالي الرابعة
لطلاب الثانوية العامة| روابط تحميل جميع مناهج 3 ثانوي على موقع التعليم
أخبار البلد

100 يوم صحة: 80 مليونًا و154 ألف خدمة مجانية خلال 55 يومًا

100 يوم صحة
100 يوم صحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 80 مليونًا و154 ألفًا و478 خدمة طبية مجانية خلال 55 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

433 ألفًا و79 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الأحد مليونا و594 ألفًا و296 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دور تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 433 ألفًا و79 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن الحملة قدّمت 452 ألفًا و590 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 120 ألفاً و9 خدمات ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 50 ألفا و383 خدمة.

وأشار إلى أن الحملة قدّمت 80 ألفًا و79 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 6 آلاف و476 خدمة، كما قدّمت الحملة 236 ألفا و415 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و363 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 104 آلاف و751 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء 4 آلاف و247 عملية ضمن قوائم الانتظار فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 16 ألفا و851 خدمة.

وتابع أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 84 ألفًا و53 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

الصحة 100 يوم صحة وزارة الصحة والسكان الخدمات الصحية مجلس الوزراء

