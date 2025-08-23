قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 1300 شخص في البرتغال
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. القاهرة تسجل 36 درجة اليوم
أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس في مصر
وزير الدفاع الإيراني: صواريخنا ألحقت أضرارا كبيرة بإسرائيل وأجبرتها على وقف النار
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة
تصفية 3 عنصر إجرامية.. التحفظ على مخدرات وسلاح بقيمة 75 مليون جنيه
عقب انقلاب سيارة.. تسيير الطريق الصحراوي بالإسكندرية جزئيا ورفع آثار الحادث
ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة..الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
برشلونة يحسم خريطة ميركاتو الصيف .. 4 صفقات ترسم الملامح الأخيرة
أخبار البلد

"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا

100 يوم صحة
100 يوم صحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 59 مليونًا و20 ألفًا و909 خدمات طبية مجانية خلال 38 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الخميس مليونًا و330 ألفًا و299 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دور تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية. ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 290 ألفًا و399 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن الحملة قدّمت 428 ألفًا و116 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 93 ألفًا و54 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 38 ألفًا و514 خدمة.

 مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة»

وأشار إلى أن الحملة قدّمت 70 ألفًا و609 خدمات من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 9 آلاف و774 خدمة، كما قدّمت الحملة 213 ألفًا و77 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و393 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 94 ألفًا و718 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء ألفين و249 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 15 ألفًا و834 خدمة.

وتابع أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 68 ألفًا و562 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

100 يوم صحة وزير الصحة والسكان مجلس الوزراء الصحة

