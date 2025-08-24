قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة أثرية تعاين مسار التلفريك التاريخي في أبو زنيمة.. تمهيدًا لتطويره
وزير الاتصالات: الكوادر المصرية سر ريادة الدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات
وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن
القاهرة تستضيف أول قمة "Al Everything" للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا فبراير 2026
بعد استئناف القلعة البيضاء التدريبات.. موعد مباراة الزمالك وفاركو
وظائف جديدة في الشركة القابضة لكهرباء مصر
خلال 39 يومًا| الصحة: 59 مليونًا و446 ألف خدمة طبية مجانية منذ انطلاق «100 يوم صحة»
الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة اليوم
غدا.. قطع مياه الشرب عن 5 قري في المنيا
لاتهامها بالتحريض على الفسق وحيازة المخدرات.. نورهان حفظي تواجه هذه العقوبات
طارق الجنايني يُطالب بحظر النشر في أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
الصين تعلن استعدادها للمشاركة في قوة لحفظ السلام بأوكرانيا .. بشروط
أخبار البلد

خلال 39 يومًا| الصحة: 59 مليونًا و446 ألف خدمة طبية مجانية منذ انطلاق «100 يوم صحة»

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 59 مليونًا و446 ألفًا و583 خدمات طبية مجانية خلال 39 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الجمعة 425 ألفًا و674 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دور تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 29 ألفًا و788 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن الحملة قدّمت 172 ألفًا و940 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 44 ألفًا و 733 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 6 آلاف و111 خدمة.

وأشار إلى أن الحملة قدّمت 29 ألفًا و645 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 9 آلاف و643  خدمة، كما قدّمت الحملة 8 آلاف و257 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف أن هيئة الإسعاف قدّمت 4 آلاف و257 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 54 ألفًا و196 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 10 آلاف و104 خدمات.

وتابع أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 56 ألفًا مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

الصحة مجلس الوزراء وزير الصحة 100 يوم صحة خدمة طبية أمانة المراكز الطبية المتخصصة هيئة الإسعاف

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية
صداع الجوع ..اسبابه و اعراضه وعلاجه
الرنجة
هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها
