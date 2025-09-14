قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأحد الناري.. مباريات اليوم 14 - 9- 2025.. ظهور صلاح والأهلي وبيراميدز
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إسلام صادق يثير الجدل بشأن عودة الخطيب لمنصبه

الخطيب
الخطيب
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالاً مثيرا بشأن الكابتن محمود الخطيب.

وكتب إسلام صادق:"هل تتوقع أن يتراجع الخطيب عن قراره ويخوض إنتخابات الأهلي..وماذا سيحدث مع حسام غالي في حالة رحيله ؟!".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، التي أثّرت بشكل واضح على نشاطه الإداري في الفترة الأخيرة، موضحًا أن الضغوط الجسدية والنفسية باتت تُهدد استمراره في رئاسة القلعة الحمراء.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف إم"، إن  الخطيب كان قد استشار طبيبه الخاص منذ فترة، ونصحه بضرورة الراحة الكاملة والابتعاد عن الضغوط لفترة طويلة.

وأضاف:"الخطيب استمر في أداء مهامه رغم النصائح الطبية، لكن الوضع تدهور مؤخرًا، حيث أبلغه الطبيب بضرورة الخضوع لعملية جراحية أو التوقف التام عن العمل لمدة تتراوح بين 7 و8 أشهر، بسبب وجود ورم حميد".

وأشار شوبير إلى أن هذه الحالة الصحية كانت سببًا رئيسيًا وراء قرار الخطيب بالاعتذار عن الترشح لانتخابات الأهلي المقبلة، وهو القرار الذي شكّل صدمة كبيرة بين الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية.

وأكمل شوبير:"كنت في النادي مؤخرًا، وعلمت من البعض أن  الخطيب يدرس الاعتذار، وهو ما تحقق بالفعل لاحقًا".

وكشف شوبير أن  الخطيب تلقى اتصالًا من الدكتور حسن مصطفى من ألمانيا، إضافة إلى لقاء جمعه برجل الأعمال جمال الجارحي في الساحل الشمالي، وأسفر هذا اللقاء عن الدعوة لعقد جمعية عمومية الجمعة المقبلة، مع تأكيد حضور الخطيب شخصيًا، في إشارة محتملة إلى إعادة تقييم قراره.

وتابع شوبير:"إذا كانت المسألة صحية بحتة، فربما يتم تفويض بعض المهام للخطيب خلال فترة تعافيه، خاصة أن الأهلي نادٍ مؤسسي وقادر على إدارة شؤونه. أما إذا كانت هناك خلافات داخل القائمة، فقد يتم إعادة تشكيلها".

واختتم حديثه قائلًا:"القرار النهائي يخص محمود الخطيب وحده لقد قدّم الكثير للنادي، وأيًا كان قراره، فالجميع يقدّر تاريخه وما فعله من أجل الأهلي".

الخطيب الاهلي الزمالك

