تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين

فن وثقافة

أحمد إبراهيم

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان مدحت صالح والفنانة آمال ماهر -المرتقب في قصر عابدين يوم 5 أكتوبر- تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر، بين الفئات السعرية التالية: (1000 جنيه مصري، 1500 جنيه مصري، 2000 جنيه مصري، 2500 جنيه مصري، 3000 جنيه مصري، 4000 جنيه مصري، 5000 جنيه مصري، 7000 جنيه مصري). 

أسعار تذاكر الحفل

حفل مدحت صالح وآمال ماهر

يحيى الفنان مدحت صالح والفنانة آمال ماهر حفلا غنائيا خيريا بمصاحبة الأوركسترا المصاحبة لهما،  في ٥ أكتوبر المقبل بقصر عابدين لصالح مؤسسة راعى مصر  عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

ويقدم النجمان الكبيران، خلال الحفل، برنامجا غنائيا يتضمن نخبة من أجمل أعمالهما التى قدموها على مدار مشوارهما الفني، وتم طرح تذاكر الحفل على موقع تذكرتي.

ومن المقرر أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، حيث تقدم راعي مصر الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

أغاني مدحت صالح

وكانت أحدث أغاني مدحت صالح هو تتر مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذي عرض فى شهر رمضان الماضي ٢٠٢٥ وحقق نجاحا كبيرا.

وفى شهر فبراير الماضي طرح مدحت صالح أحدث أغانيه بعنوان “بتغريني” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقبل عام طرح المطرب مدحت صالح أغنية جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية بعنوان “حمايا العزيز”، من كلمات وألحان محمد الحلفاوي، وتوزيع أحمد عبد الواحد وقام بعمل المكساج والماستر أسامة كمال.

أغاني آمال ماهر 

في شهر يوليو الماضي، أطلقت النجمة آمال ماهر ألبومها الجديد، الذي يحمل إسم "حاجة غير" على منصات اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعى. 

ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر، على 10 أغنيات، كتب منها الشاعر نادر عبد الله 6 أغانى مستحوذا على النصيب الأكبر في الألبوم، ومن ضمن أغانى الألبوم: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله ، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

مدحت صالح الفنان مدحت صالح الفنانة آمال ماهر أغاني مدحت صالح أغاني آمال ماهر

