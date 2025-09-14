قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما حكم الصلاة باتجاه القبلة الخاطئ؟.. الأزهر للفتوى: عليه إعادتها في هذه الحالة
المهندس محسن صلاح يشيد بأداء فريق كرة اليد بنادي المقاولون العرب
تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد
إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.. محافظة القاهرة: إزالة 3 أعمال بناء أدوار بدون ترخيص بمدينة الأمل
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
جوري بكر وإيرينا تنضمّان لفريق مسلسل كلهم بيحبوا مودي

يارا أمين

كشف الفنان ياسر جلال، عن انضمام نجمتين جديدتين إلى فريق التمثيل لمسلسل كلهم بيحبوا مودي.

ونشر ياسر جلال صور جديدة على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق قائلاً: "جوري بكر وإيرينا يسري ملكة جمال مصر ٢٠٢٥ ينضموا معانا في كلهم بيحبوا مودي".

وكان قد كشف الفنان ياسر جلال عن تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد لموسم 2026 الذي من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفنان ياسر جلال صورة للأبطال المشاركين في مسلسله الرمضاني الجديد "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

يشارك في بطولة مسلسل ياسر جلال كل من الفنانة القديرة ميرفت أمين، أيتن عامر، محسن منصور، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.

ينتظر الفنان ياسر جلال عرض مسلسله الجديد خلال الفترة المقبلة الذي انشغل في تصويره مؤخرا. ويطرح خارج الموسم الرمضاني.

ياسر جلال كلهم بيحبوا مودي إنستجرام إيرينا يسري أيمن سلامة

كنزي مدبولي

