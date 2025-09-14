جوري بكر وإيرينا تنضمّان لفريق مسلسل كلهم بيحبوا مودي

كشف الفنان ياسر جلال، عن انضمام نجمتين جديدتين إلى فريق التمثيل لمسلسل كلهم بيحبوا مودي.

ونشر ياسر جلال صور جديدة على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق قائلاً: "جوري بكر وإيرينا يسري ملكة جمال مصر ٢٠٢٥ ينضموا معانا في كلهم بيحبوا مودي".

وكان قد كشف الفنان ياسر جلال عن تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد لموسم 2026 الذي من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفنان ياسر جلال صورة للأبطال المشاركين في مسلسله الرمضاني الجديد "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

يشارك في بطولة مسلسل ياسر جلال كل من الفنانة القديرة ميرفت أمين، أيتن عامر، محسن منصور، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.

ينتظر الفنان ياسر جلال عرض مسلسله الجديد خلال الفترة المقبلة الذي انشغل في تصويره مؤخرا. ويطرح خارج الموسم الرمضاني.