بعد التهديد بضياع الدوري.. تشديد العقوبات بالأهلي للسيطرة على تهاون اللاعبين
كيف يكون الثناء على الله قبل الدعاء؟.. تعرف على الصيغة الصحيحة
بتهمة ممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية.. المتهم يواجه هذه العقوبة
اليوم.. محاكمة متهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025
حماس: نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة المحتجزين
مفاجأة.. استقرار حالة زوج بطلة سموحة دينا علاء وحبسه 4 أيام بالإسكندرية
فضل الصلاة على النبي.. العبادة التي لا ترد
موقع أكسيوس: الجيش الإسرائيلي شن هجوماً برياً للسيطرة على غزة
قيمة الرحمة في الإسلام.. لا تنزع من شخص إلا كُتب عليه الشقاء
غارقة منذ 110 أعوام.. اليونان تنتشل قطع أثرية للسفينة التوأم لـ"تايتانيك"
جدو: الفوز على الأهلي منح لاعبي بيراميدز روحا ودفعة معنوية كبيرة.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هشام يكن: بداية محمد إسماعيل مع الزمالك قوية

يارا أمين

كشف هشام يكن، نجم الزمالك السابق، عن إعداد خطة متكاملة لتوسيع وتطوير قطاع الأكاديميات بالنادي، تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة في الفترة المقبلة.

وقال يكن في تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” مع الإعلامي محمد أبو العلا: “أعمل حاليًا على وضع خطة شاملة لقطاع الأكاديميات بالنادي من أجل تطويره وتوسيعه، وسيتم تقديمها لمجلس الإدارة قريبًا.”

وأضاف: “لا أنظر لأداء منتخب مصر في مشوار التصفيات، هدفنا الأهم هو التأهل إلى كأس العالم، أما الزمالك فقد استفاد من فترة التوقف الدولي بشكل كبير وزاد التجانس بين اللاعبين.”

وأشاد يكن ببداية محمد إسماعيل مع الفريق الأبيض مؤكدًا: “محمد إسماعيل بدأ مشواره مع الزمالك بقوة، وظهرت شخصيته وقدراته الفنية منذ المباريات الأولى.

هشام يكن الزمالك برنامج “زملكاوي” الإعلامي محمد أبو العلا محمد إسماعيل

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

حمزة نمرة

بعد نجاح قرار شخصي.. حمزة نمرة يعلن مفاجأة: ألبومي الجديد بعد 3 شهور

الفنان حمزة نمرة

حمزة نمرة: جمهوري من كافة الأعمار والعائلات وهذا يسعدني جدا

ضياء رشوان

ضياء رشوان: بعض الكتاب الإسرائيليين أكثر تطرفا من حكومة نتنياهو

طعم ورائحة وشكل.. طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

حلى السميد بالبرتقال
نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

