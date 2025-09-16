انطلاق فعاليات الملتقى العربي الثاني لتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة في القاهرة

انطلقت فعاليات "الملتقى العربي الثاني لتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة" في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال التعليم من الدول العربية.

ويناقش الملتقى الذي يستمر لمدة يومين العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير التعليم للكبار وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة في المنطقة العربية.

يعقد الملتقى تحت إشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" ومعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، ويهدف إلى تعزيز الجهود العربية المشتركة في تحسين السياسات التعليمية والتربوية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية.

وتتضمن محاور الملتقى مناقشة "العقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار" والإطار العام لتنفيذه، بالإضافة إلى "قراءة في الجهود العربية لتنفيذ الأطر الدولية لمحو الأمية"، كما سيتم عرض التحديات التي تواجه الدول العربية في تطبيق الأطر الدولية مثل "خطة التنمية المستدامة 2030" وإطار "مراكش الدولي" لتعليم الكبار.

وتهدف هذه الفعاليات إلى توفير وثائق مرجعية استرشادية للدول العربية، ومناقشة الحلول الفعالة للتغلب على التحديات التي تواجه تعليم الكبار، وتطوير خطط مستقبلية لدعم التعليم المستدام في المنطقة.